IDMAT - Batiweb

IDMAT

10, La Rénolière des Bois
79240 Vernoux en Gatine
France
IDMAT : Expert des systèmes de levage et de fixation dans les secteurs pétrolier, industriel, TP et agricole

IDMAT vous propose une gamme complète de solutions de levage & manutention, nos élingues à base de câble, chaines et textiles sont fabriquées sur mesure dans nos ateliers.

IDMAT a également développé ses propres accessoires de levage en acier allié, grâce à un processus de fabrication hautement maitrisé.

Levez & transportez en toute sécurité : découvrez nos appareils de levage & notre gamme arrimage.

IDMAT ne néglige aucun détail pour la qualité de ses produits et vous aide à poser des bases saines à tous vos projets en vous déchargeant d’une partie de leur poids.

Le savoir-faire d’IDMAT:

  • Accessoires De Levage
  • Elingues
  • Arrimage
  • Câbles - Cordages
  • Chaines
  • Accessoires De Fixations
  • Appareils De Levage Et Traction
     

 

