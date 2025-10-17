IDMAT - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « IDMAT », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

IDMAT : Expert des systèmes de levage et de fixation dans les secteurs pétrolier, industriel, TP et agricole

IDMAT vous propose une gamme complète de solutions de levage & manutention, nos élingues à base de câble, chaines et textiles sont fabriquées sur mesure dans nos ateliers.

IDMAT a également développé ses propres accessoires de levage en acier allié, grâce à un processus de fabrication hautement maitrisé.

Levez & transportez en toute sécurité : découvrez nos appareils de levage & notre gamme arrimage.

IDMAT ne néglige aucun détail pour la qualité de ses produits et vous aide à poser des bases saines à tous vos projets en vous déchargeant d’une partie de leur poids.

Le savoir-faire d’ IDMAT :