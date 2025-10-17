IDROSPANIA TECHNIC SL - Batiweb

IDROSPANIA TECHNIC SL
12530 Borriana, Castellón
Espagne
Chez H & H Idrospania Technic S.L. nous sommes fabriquant et distribuons les produits de plomberie sur le marché national et à l’international.
En Espagne, nous sommes leaders dans la fabrication et la distribution de produits de plomberie au niveau national et international. Nous offrons qualité, professionnalisme et service à nos clients.
Nous concentrons notre énergie a innover pour nos clients, tout en offrant un service agile, personnalisé et des produits de premier choix.
La haute qualité de nos produits et la professionnalité de nos services, on convertis h & h idrospania technic sl en référence pour tout le secteur.
Nous nous sommes adaptés rapidement aux exigences, tant du marché national comme sur le marché international. C’est pourquoi nous offrons un produit fiable, de qualité qui protège l’environnement, en n’utilisant que des matières premières de premier choix et un parc de machines d’ultime génération.
L’attention que nous prêtons a nos produits, a eu comme résultat la reconnaissance de notre entreprise comme marque de prestige et l’obtention du certificat de qualité aenor.
Le savoir-faire d’IDROSPANIA TECHNIC SL :
- Siffons et raccords pour évier douche ou baignoire
- Mécanismes
- Mécanismes complets
- Pièces de rechange mécanismes
- Flotteurs
- Douche Bidet
- Siffons et raccords pour lavabo-bidet ou évier
- Reservoirs en Verre
- Encastrés reservoirs
- Structure pour bidet
- Réservoirs
- Abbatants
- Manchons
- Siffons et raccords
- Click-Clack et siffons en laiton
- Click-Clack et siffons en finitions spéciales
- Click-Clack et siffons rechanges
