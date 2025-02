IGNES est l’Alliance des industriels qui proposent des solutions électriques et numériques pour donner vie et animer le bâtiment au service de ses occupants.

Celles-ci rendent accessibles l’énergie et la donnée de façon sécurisée, performante et pérenne, et pilotent, avertissent et protègent.

IGNES positionne ces solutions comme réponse clé aux grands défis climatiques et sociétaux.



Elle accompagne les industriels, les pouvoirs publics ainsi que les parties prenantes, en France, tout en s’inscrivant dans une dynamique européenne et internationale.



L’Alliance est constituée de 38 entreprises implantées dans les territoires français, PME, ETI et grands groupes internationaux, qui représentent à l’échelle mondiale 100 milliards d’euros et 300 000 emplois dont 100 000 emplois directs et induits en France.



L’ensemble de ses membres partage les valeurs d’innovation et d’entreprendre.

IGNES travaille en réseau avec la filière électrique et celles du bâtiment et de la sécurité.



IGNES est ainsi affiliée à la FIEEC (Fédération des Industries Electriques Electroniques et de Communication) et membre de l’AIMCC (Association française des industries des produits de construction).