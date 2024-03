La FFIE et IGNES renouvellent leur collaboration au travers d’un nouveau guide pratique. Celui-ci vise à accompagner les professionnels à se saisir et à promouvoir les solutions numériques et domotiques en faveur du bien vieillir dans les logements, les EHPAD et les Résidences Services Seniors.

La Fédération Française des Intégrateurs Électriciens (FFIE) et l’alliance des industriels qui proposent des solutions électriques et numériques pour le bâtiment IGNES, ont profité des Assises nationales du Bien Vieillir pour lancer leur nouveau guide pratique.

Intitulé « Marché de la Silver Économie - Guide Pratique des Solutions Numériques et Domotiques », celui-ci présente un large panel de solutions existantes pour améliorer le confort, la qualité de vie, la sécurité et favoriser le lien social des personnes âgées. Le guide rappelle par ailleurs quelles sont les aides et les financements disponibles à l’installation de tels dispositifs dans les logements, les EHPAD et Résidences Services Seniors.

Ce dernier comporte également un grand nombre de conseils à l’intention des intégrateurs électriciens, afin de valoriser leur savoir-faire et mieux appréhender le marché de la Silver économie. Le guide montre également comment dresser l’état des lieux des équipements du logement du client, et, le cas échéant, prescrire des solutions et en estimer le coût.

Un défi de taille et un gros marché à conquérir

Avec le vieillissement de la population française, une filière d’avenir est en train de se dessiner, celle de la Silver économie. Et les enjeux ne sont pas négligeables puisque d’après une étude d’EY de 2023, 2,3 millions de logements devront être adaptés au vieillissement d’ici 2033.

Un défi majeur pour les professionnels concernés, qui représente en même temps un potentiel économique élevé. Selon la même étude, dès 2027, le marché de l’adaptation des logements au vieillissement pourrait atteindre 1,9 milliard d’euros.

« Pour chaque fragilité, il existe une solution numérique et domotique. C’est pourquoi nous avons élaboré ce guide à destination des intégrateurs électriciens, au contact direct avec la personne senior, désireuse de faire évoluer son habitat. Nous souhaitons ainsi mettre en lumière les solutions novatrices et bienveillantes qui peuvent permettre aux personnes âgées d’améliorer leur confort et qualité de vie, chez elles ou dans un établissement », déclarent Pascal Toggenburger, président de la FFIE et Benoît Coquart, président d’IGNES.

Pour consulter le guide, cliquez ici.

Jérémy Leduc

Photo de Une : AdobeStock