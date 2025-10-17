INDUSTRIAL BLANSOL - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « INDUSTRIAL BLANSOL », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

INDUSTRIAL BLANSOL, S.A est une des sociétés pionnière en Espagne pour la fabrication de tuyauteries plastiques pour applications sanitaires ainsi que pour la fabrication des pièces moulées et usinées en laiton.

L’activité en laiton de BLANSOL commence en 1955 et l’activité plastique au début des années 60.

BLANSOL est une société familiale avec une longue tradition, ce qui nous permet de comprendre les besoins de nos clients, être à l’écoute de leurs problèmes et partager avec eux leurs projets. Puisque nous sommes tous garants dans nos usines de cette tradition entrepreneuriale familiale.

En ce sens, nous sommes fiers que beaucoup de nos clients travaillent avec nous depuis des décennies.

Notre but est d’être parmi les leaders européens dans la fabrication de systèmes de tuyauteries plastiques – tubes et raccords – pour les installations de distribution et évacuation d’eau dans le bâtiment.

L’équipe actuelle de BLANSOL est composée de plus de 80 professionnels hautement qualifiés et avec une grande expérience dans la profession.

Notre équipe a l’avantage d’être composée de personnes avec une longue expérience professionnelle et des jeunes diplômés qui nous apportent de la vitalité. Tout cela dans une ambiance de travail optimale où on stimule la communication, le travail en équipe, l’identification avec les objectifs de la société, la prise de risques et l’exploitation des opportunités.

Notre politique commerciale est orientée vers le long terme puisque notre stratégie est d’avoir un nombre réduit de distributeurs dans chaque région qui nous permettent de couvrir d’une façon optimale les secteurs géographiques mais, en même temps, d’éviter que nos produits soient distribués massivement par n’importe quel distributeur.

Avec cette politique, nous voulons que nos distributeurs s’identifient avec nos produits et aussi avec notre société. Nous voulons que nos distributeurs puissent défendre des prix raisonnables qui leur permettent d’obtenir des marges raisonnables qui permettent d’avoir des bénéfices pour que leurs affaires prospèrent.

Le savoir-faire de BLANSOL :