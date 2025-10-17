INFRAKIT - Batiweb

Infrakit connecte tous les acteurs d’un chantier autour d’une solution de gestion partagéedes données. Grâce aux formats interopérables et au Cloud, le flux de données permet une collaboration de tous les intervenants du chantier d’infrastructures et de travaux publics.

Infrakit utilise une approche visuelle intuitive pour accéder à toutes les informations géolocalisées sur une carte ou sur des rapports automatisés. Cela permet à toute l’équipe de travailler en mode collaboratif avec des données toujours à jour et partagées en temps réel, le tout accessible de partout et à tout moment.

Données initiales et appel d’offre :

Durant la phase d’appel d’offre, vous vous localisez sur les plans facilement sur le terrain avec l’application mobile Infrakit FIELD. Vous documentez vos observations du terrain grâce aux photos géolocalisées. Vous accédez à vos PDFs, les remplissez directement sur votre smartphone ou tablette, et signez ainsi rapports, et autres documents que vous souhaitez numériser. Vous travaillez sur le chantier sans papier. Sachez exactement où vous vous trouvez grâce à la visualisation des orthophotos et nuage de points issus de drones.

Conception :

Durant la phase de conception, Infrakit permet de travailler en BIM collaboratif grâce à la gestion de modèles 3D pluridisciplinaires. Notre puissante visionneuse 3D combine les informations issues du BIM (Building Information Modeling) et SIG (Système d’Information Géographique) de manière fluide dans un simple navigateur internet. Vérifiez la constructibilité de vos modèles avec le model-checker et les outils de coupe transversales. En utilisant Infrakit, la Maitrise d’Ouvrage et Maitrise d’Œuvre peuvent visualiser facilement les plans et modèles de leurs ouvrages.

Construction :

La puissance d’Infrakit se mesure concrètement durant la phase de construction. Infrakit connecte les équipes au travers de leur smartphones, tablettes, équipements topographiques, et engins équipés de guidage d’engins multi-marques. Infrakit distribue les mise à jour des plans et modèles 3D pour les équipes sur le terrain, et incorpore les levés et récolements pour un suivi en temps réel de la qualité et de l’avancement. Les données d’utilisation des engins, le suivi des camions transportant les déblais et remblais, et le suivi des volumes et planning permet de booster l’efficacité du chantier au maximum!

Maîtrise d’Ouvrage et Maîtrise d’Œuvre :

La Maîtrise d’Ouvrage bénéficie d’Infrakit car les chantiers sont terminés plus vite et dans les budgets impartis. La qualité est augmentée grâce au suivi automatisé de l’avancement qui permet une transparence digitale du chantier. Un workflow optimisé, où la construction est gérée grâce aux modèles 3D, réduit drastiquement les travaux de corrections d’erreurs et les attentes et permet aussi une réduction des émissions de CO2 pendant les travaux.