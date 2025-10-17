ConnexionS'abonner
Fermer
INITIAL Sécurité - Batiweb

INITIAL Sécurité

26 rue de Bassano
75116 Paris
France
Site web de la marque

INITIAL Sécurité est experte en protection des biens et des personnes et vous propose des serrures adaptées à tous vos contenants.

Des coffres forts et automates bancaires aux chambres fortes, des casiers aux vestiaires, des armoires aux boites à courrier, des distributeurs automatiques aux bornes interactives.
Nos serrures sont certifiées par de nombreux laboratoires tels que les UL, le VdS, l’A2P, le SIS,... selon les normes internationales et européennes.

Prescrites par les grands donneurs d’ordre, elles sont disponibles pour tous les concepteurs, fabricants et installateurs de matériels de sécurité. Si ces derniers ne nous connaissent pas encore, transmettez nous leurs coordonnées! Nous les documenterons et les formerons avec plaisir.

Quel que soit votre besoin ou votre projet, explorez nos rubriques. Si un modèle standard vous convient mais que vous avez besoin d'options et d'autres fonctions sur vos serrures, nous le développerons pour vous.

Produits de la marque

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés

Les familles associées

Il n'y a pas davantage de familles

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.