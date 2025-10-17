INITIAL Sécurité est experte en protection des biens et des personnes et vous propose des serrures adaptées à tous vos contenants.



Des coffres forts et automates bancaires aux chambres fortes, des casiers aux vestiaires, des armoires aux boites à courrier, des distributeurs automatiques aux bornes interactives.

Nos serrures sont certifiées par de nombreux laboratoires tels que les UL, le VdS, l’A2P, le SIS,... selon les normes internationales et européennes.



Prescrites par les grands donneurs d’ordre, elles sont disponibles pour tous les concepteurs, fabricants et installateurs de matériels de sécurité. Si ces derniers ne nous connaissent pas encore, transmettez nous leurs coordonnées! Nous les documenterons et les formerons avec plaisir.



Quel que soit votre besoin ou votre projet, explorez nos rubriques. Si un modèle standard vous convient mais que vous avez besoin d'options et d'autres fonctions sur vos serrures, nous le développerons pour vous.