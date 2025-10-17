INTRATONE - Batiweb

ConnexionS'abonner
INTRATONE

370 rue de Maunit
85290 MORTAGNE SUR SEVRE
France
INTRATONE, LEADER DU CONTRÔLE D'ACCÈS À DISTANCE

INTRATONE est une marque de Cogelec, fabricant français de solution d'interphonie et de contrôle d'accès pour l'habitat collectif et individuel. Intégrant une technologie toujours plus innovante, INTRATONE est aujourd'hui leader français sur le marché du contrôle d'accès Vigik®.

Nos forces :

  • Un confort d'usage pour les résidents grâce à l'utilisation de leur propre téléphone ou tablette
  • Une gestion à distance et en temps réel pour les gestionnaires immobiliers et les installateurs
  • Une installation rapide, sans gros travaux et une mise en service immédiate.

Découvrez sans attendre les solutions INTRATONE

Le savoir-faire Intratone : 

  • Interphone à boutons à affichage digital : Contrôle d'accès
  • Interphone Vidéo V4 : Contrôle d'accès
  • Interphone Vidéo : Contrôle d'accès
  • Tableau d'affichage numérique intéractif : Diffusion de l'information
  • Étiquette de boites aux lettres connecté TAG IT - Hall connecté
     
