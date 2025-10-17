IPELEC - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « IPELEC », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

IPELEC, n°1 français de la conception et de l’assemblage : vos fluides de second-œuvre en toute sérénité.

Maillons centraux de l’économie française et de l’aménagement du territoire, les constructeurs de maisons individuelles, de logements collectifs et d’équipements tertiaires œuvrent pour réaliser le « rêve de chez soi » des particuliers et pour favoriser l’activité des entreprises et des collectivités.

Pour chaque projet, ces bâtisseurs doivent relever un triple défi : une architecture et des équipements conformes aux aspirations de leurs clients, la prise en compte des nombreuses normes et règlementations et la maitrise des coûts.

Lorsqu’ils créent IPELEC en 2003, Jean-Louis Robert, Michel Français et Joël Dubosc sont convaincus que l’intégration d’éléments préfabriqués représente « la meilleure réponse possible au défi des constructeurs, en simplifiant et fiabilisant les phases préparatoires et d’exécution et en garantissant la maitrise budgétaire des chantiers ».

Ils sont très vite rejoints par une vingtaine de techniciens experts en électricité, plomberie, chauffage qui partagent leur vision. En 2011, l’acquisition d’EBP SN, à Limoges, marque la volonté d’IPELEC d’améliorer sa couverture nationale.

Le Groupe IPELEC est né. En 2018, COFIDEP, située à Parthenay, rejoint l’aventure. En 2021, l’intégration d’AD-CA, implantée à Bressuire, permet au Groupe d’accompagner les industriels de la construction (modulaire/hors site).

En partenariat avec les industriels du secteur, IPELEC est à l'écoute des évolutions technologiques. Ainsi, nous vous accompagnons dans le développement de votre projet et vous conseillons dans le respect des normes énergétiques et énergies renouvelables.

Le savoir-faire d’IPELEC :