IVAR SPA - Batiweb

Depuis 1985, IVAR fabrique des articles pour les installations de chauffage et sanitaires : robinets pour corps de chauffe, modules pour la comptabilisation directe, dispositifs pour la répartition de la chaleur, tubes et raccords, sous-stations pour centrales thermiques, collecteurs de distribution, systèmes à panneaux radiants, composants pour installations solaires, géothermiques et chaudières.

Tous MADE IN ITALY.

Les sites de production sont en effet situés à Prevalle (Brescia - Italie) où sont employées plus de 200 personnes, dans un siège conçu pour rationaliser les différentes étapes de production et d'exploitation.

Le siège italien est également le cœur du Groupe IVAR, créé dans le but de distribuer ses produits à l'étranger et qui compte aujourd'hui 11 filiales : Australie, Belgique, Chine, Allemagne, Royaume-Uni, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Espagne, États-Unis et Tunisie.

Notre Vision : Rendre la vie plus confortable pour nos clients, les clients de nos clients et notre personnel, grâce à notre capacité d'être continuellement innovants.

Notre Mission : Concevoir et produire des solutions hydroniques avancées capables de réduire la complexité d'installation et la consommation énergétique.

Grâce à l'équipe de recherche et développement, les demandes des clients se concrétisent par de nouveaux produits à haut rendement énergétique, garantis par les nombreux tests réalisés en laboratoire.

Par ailleurs, les étapes de fabrication nécessaires sont réalisées en interne, à partir de l’estampage à chaud (dans les usines de la filiale Valmon Stampati). La mise en œuvre continue de projets liés à l'industrie 4.0 permet en outre de profiter pleinement des innovations technologiques et informatiques pour améliorer l’efficacité de la production.

IVAR est une entreprise en constante évolution, qui investit chaque jour dans le développement de ses produits, l'amélioration de ses processus de fabrication et l'obtention de nouveaux brevets et certifications.

Le savoir-faire d’IVAR :