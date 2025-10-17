IVR S.P.A. - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « IVR S.P.A. », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Qualité, service et innovation: celles-ci sont les valeurs de IVR.

Société fondée en 1973, IVR a réussi à conquérir la confiance des opérateurs les plus exigeants dans plus de 60 Pays du monde, où elle est présente avec bien 30 certifications.

Connue et appreciée dans le monde entier comme une société qui produit des vannes à sphère pour eau, gaz et vannes pour l'industrie, après plus que 30 ans d'activité, elle a voulu continuer son parcours d'innovation.

En 2001 IVR a fait des importants investissements afin de construire un nouveau établissement fourni de machines efficientes et modernes.

Chez le laboratoire de Recherche et Développement IVR un groupe de techniciens, grâce à la décennale expérience et tenu compte des exigences émergées au niveau commercial, a développé des nouvelles lignes de produit parmi lesquelles : vannes pour chauffage, têtes thermostatiques, modules de comptabilisation et kit pour la répartition des coûts de chauffage, systèmes de chauffage avec panneaux radiants.

Le savoir-faire d’IVR :