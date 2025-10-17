JIECANG LINEAR MOTION TECHNOLOGY CO LTD - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « JIECANG LINEAR MOTION TECHNOLOGY CO LTD », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

JIECANG s'efforce toujours d'être le premier fournisseur mondial de systèmes de mouvement linéaire, afin de créer des produits intelligents et ergonomiques.

JIECANG peut mener les gens à une vie plus saine et leurs partenaires à la réussite.

Fondée en 2000 avec ￥ 172 millions, ZHEJIANG JIECANG LINEAR MOTION TECHNOLOGY CO LTD (code d’action: 603583, société cotée à la Bourse de Shanghai) est spécialisée dans la recherche et le développement, la production et la vente de systèmes de mouvement linéaire.

JIECANG dispose de quatre catalogues de produits : actionneurs linéaires, colonnes de levage, structures de levage et boîtiers de contrôle, qui ont actuellement de nombreuses applications dans des domaines tels que les bureaux intelligents, les soins médicaux, les soins à domicile et les industries intelligentes.

JIECANG vise principalement à offrir des solutions pour les systèmes de transmission et de contrôle intelligents.

En explorant ce domaine depuis 20 ans, JIECANG a accumulé de riches expériences et est devenu le créateur de normes dans l'industrie nationale du mouvement linéaire.

JIECANG est devenue une entreprise nationale de haute technologie avec trois centres de recherche et développement à Xinchang, Hangzhou et Taiwan, ainsi qu'une équipe de professionnels de plus de 200 ingénieurs. En collaboration avec de prestigieuses institutions et universités occidentales telles que SJTU et Zhejiang University, JIECANG a breveté plus de 350 techniques jusqu'en juin 2019.

JIECANG dispose d'un système complet de production et de vente capable de répondre aux besoins de ses clients. Avec six usines de production à Ningbo, aux États-Unis et en Malaisie, et un équipement complet comprenant des lignes de découpe automatiques, des robots laser et des lignes de pulvérisation, JIECANG est prêt à offrir une livraison optimale des commandes.

Nos produits ont été installés chez plus de 4 000 clients et sont utilisés par des sociétés telles que Google, Microsoft, Apple et Amazon. JIECANG a les certifications ISO 9001, ISO 14001, ISO / IEC 27001 et autres systèmes, et nos produits ont été approuvés par UL, CE, ROHS, SAA, PSE KC. Nous avons établi des filiales aux États-Unis, en Allemagne, au Japon et en Inde. À l’heure actuelle, JIECANG a établi des relations de collaboration avec des sociétés de mobilier et de matériel médical de réputation mondiale.

Le savoir-faire de JIECANG :