Marque française de référence pour la décurité des bâtiments, JPM apporte des réponses performantes et innovantes aux problématiques spécifiques du secteur tertiaire. Sa force : des solutions visionnaires, adaptées aux demandes les plus exigeantes, alliant intelligemment mécanique et électronique.

Nous sommes à l’écoute des besoins de nos clients et des évolutions du marché. Cela nous conduit à une innovation permanente sur l’ensemble de nos familles de produits.

Renforcer la sécurité des bâtiments non résidentiels pour préserver les vies et protéger les biens, c’est notre mission chez JPM.

Partie intégrante de la stratégie, le développement durable fait l’objet d’un vaste programme au sein du Groupe ASSA ABLOY depuis 2007.

JPM répond aux problématiques liées à la sécurité des bâtiments réglementés et aux voies d’évacuation pour les Établissements Recevant du Public (ERP/IGH) et Établissements Recevant des Travailleurs (ERT), avec le plus haut niveau de performances.

Le savoir-faire de JPM :