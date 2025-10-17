ConnexionS'abonner
Fermer
JPM - Batiweb

JPM

106 avenue Marx Dormoy
92120 MONTROUGE
France
Site web de la marque

Marque française de référence pour la décurité des bâtiments, JPM apporte des réponses performantes et innovantes aux problématiques spécifiques du secteur tertiaire. Sa force : des solutions visionnaires, adaptées aux demandes les plus exigeantes, alliant intelligemment mécanique et électronique.

Nous sommes à l’écoute des besoins de nos clients et des évolutions du marché. Cela nous conduit à une innovation permanente sur l’ensemble de nos familles de produits.

Renforcer la sécurité des bâtiments non résidentiels pour préserver les vies et protéger les biens, c’est notre mission chez JPM.

Partie intégrante de la stratégie, le développement durable fait l’objet d’un vaste programme au sein du Groupe ASSA ABLOY depuis 2007.

JPM répond aux problématiques liées à la sécurité des bâtiments réglementés et aux voies d’évacuation pour les Établissements Recevant du Public (ERP/IGH) et Établissements Recevant des Travailleurs (ERT), avec le plus haut niveau de performances.

Le savoir-faire de JPM

  • Barre anti-panique et urgence
  • Issue de secours contrôlée
  • Contrôle d’accès SMARTair
  • Cylindre de porte de serrure
  • Armoires à clés
  • Poignée de porte
  • Ferme porte et ouvre porte
  • Serrure à larder
  • Serrure en applique
  • Gâche de serrure électrique
  • Verrous de sécurité
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.