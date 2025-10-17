KALE - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « KALE », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Kaleseramik KALE , la principale marque de céramique de Turquie, continue de dominer l'industrie grâce aux innovations qu'elle met en œuvre dans le domaine de la vente au détail.

Établissant une norme supérieure dans l'industrie de la vente au détail avec ses collaborations avec des marques qui se démarquent dans son domaine, Kaleseramik ouvre son magasin Kale Fulya avec un événement magnifique.

Le magasin a été entièrement renouvelé avec des solutions numériques augmentant l'expérience du consommateur au niveau supérieur. Des architectes de toute la Turquie ont assisté à l'inauguration.

Kale est un pionnier dans l'utilisation de nouvelles technologies qui offrent une grande commodité aux consommateurs grâce à son approche de vente au détail de nouvelle génération.

Entièrement rénové avec ses solutions numériques, Kale Fulya Store accueille les consommateurs avec le système « Kale Design Lab », qui sera utilisé pour la première fois dans le secteur et propose un service d'expérience intégré. En libérant complètement les consommateurs, le système leur offre la possibilité de créer des espaces personnalisés où ils refléteront leurs styles uniques. Le système consiste en une interface numérique qui aide le client à visualiser les produits sélectionnés pratiquement dans la configuration de l'espace. Il répond au besoin de voir/toucher le produit des consommateurs et des professionnels qui visitent le magasin.

Et il offre également une expérience augmentée en habillant numériquement ce produit dans un lieu. Le système aide le client à visualiser les produits adaptés à ses besoins et à son style dans sa propre configuration d'espace, et offre aux consommateurs 4 styles différents : classique, moderne, innovant et naturel.

Kale collabore avec différentes marques :

Kale signe d'importantes collaborations avec des marques qui se démarquent dans leurs domaines afin de s'assurer que ses clients répondent à leurs différents groupes de produits et segments de besoins dans un seul domaine, et vise ainsi à élever la barre plus haut dans le secteur de la vente au détail. Conformément à la compréhension de la production de solutions holistiques, Kale rassemble les produits de marques précieuses telles que Gorbon, Hansgrohe, Geberit, Karoİstanbul, Sonia Gedy, Design Mixer, Hüppe, Masuma Ceramics, Homemade Aromaterapi avec les consommateurs dans ses magasins.



Le savoir-faire de KALE :