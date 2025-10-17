Pour obtenir une information de la part de la marque « KASTO France SA », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

KASTO : Le sciage. Le stockage. Et plus

Dans le monde nous sommes le partenaire no. 1 pour le sciage et le stockage des métaux longs et des tôles. Nous possédons une vaste palette et proposons l'étude du projet, la construction, le développement du logiciel, la planification du projet, la réalisation, le service après-vente et le soutien, le tout d'une seule main.

KASTO dispose de 3 gammes de produits :

La gamme distribution proposée par une quarantaine de revendeurs.

La gamme industrie et la gamme système de stockage représentées par nos propres commerciaux sur la France entière.

Nous assurons le service après-vente de notre matériel grâce à une équipe de 10 techniciens itinérants et 2 techniciens sédentaires.

Le savoir-faire de KASTO :

SCIES KASTO

L'éventail des machines à scier KASTO comprend des scies alternatives, des scies à ruban et des scies à lame circulaire, à partir de la simple machine pour l'atelier en passant par les scies de production pour les grands rendements jusqu'aux scies automatiques de grande performance pour la production de grandes séries.

SYSTEME DE STOCKAGE KASTO

Gamme de magasins pour produits longs et pour tôles. KASTO propose un vaste choix de systèmes de stockage de barres, de tubes, de profilés et de poteaux s'adaptant aux besoins individuels et aux conditions architecturales. Par ailleurs KASTO propose également une vaste gamme de magasins de stockage de tôles pour toutes les tâches, les quantités de stock et les vitesses de manutention. Les tôles, de par leurs formats, présentent des exigences particulières vis à vis de leur stockage et de leur transport.

SYSTEME DE STOCKAGE ET DE SCIAGE

Le centre de débit KASTO est une solution complète fortement automatisée. Elle réunit en un seul système les performances d'un magasin de stockage, d'une scie et d'une commande pour apporter une très grande fiabilité.

SERVICE KASTO