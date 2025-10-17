KE OUTDOOR DESIGN
28170 Tremblay-les-Villages
France
KE est implantée depuis plus de 30 ans au cœur de la Région Centre, Nos ateliers de 6000m² offrent les avantages d'une production sur-mesure 100% française et nous permettent de maîtriser la fabrication de l'ensemble de nos produits.
Notre société, après son rachat en 2011 par le Groupe Italien BAT, a pu s'adosser à un industriel spécialiste des composants et accessoires pour systèmes de protection solaire.
Crée en 1983, le groupe BAT est en évolution continue et a totalement intégré son métier : de la conception des produits, en passant par la fonderie et un process de production très automatisé et à la pointe de la technologie.
En évolution permanente, la gamme KE s'élargit à nouveau en 2018 afin de mieux répondre aux attentes de nos clients et du marché français.
Le savoir-faire de KE :
- Banne Coffre Qubica
- Banne Coffre Designa
- Coffre Compacto
- Gamme Tensionata
- Screeny, climatiseur naturel
- Marquises
- store de véranda