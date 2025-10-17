ConnexionS'abonner
KE OUTDOOR DESIGN

Route de Landouville
28170 Tremblay-les-Villages
France
Site web de la marque

KE est implantée depuis plus de 30 ans au cœur de la Région Centre, Nos ateliers de 6000m² offrent les avantages d'une production sur-mesure 100% française et nous permettent de maîtriser la fabrication de l'ensemble de nos produits.

Notre société, après son rachat en 2011 par le Groupe Italien BAT, a pu s'adosser à un industriel spécialiste des composants et accessoires pour systèmes de protection solaire.

Crée en 1983, le groupe BAT est en évolution continue et a totalement intégré son métier : de la conception des produits, en passant par la fonderie et un process de production très automatisé et à la pointe de la technologie.

En évolution permanente, la gamme KE s'élargit à nouveau en 2018 afin de mieux répondre aux attentes de nos clients et du marché français.

Le savoir-faire de KE

  • Banne Coffre Qubica
  • Banne Coffre Designa
  • Coffre Compacto
  • Gamme Tensionata
  • Screeny, climatiseur naturel
  • Marquises
  • store de véranda

