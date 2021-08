Les solutions « CHR » KE OUTDOOR DESIGN : la qualité au service de la modularité

KE OUTDOOR DESIGN, référence incontournable de la protection solaire, dispose d’une ligne de produits parfaitement adaptée au marché du CHR (cafés, hôtellerie, restauration). Elle conjugue qualité, durabilité et modularité, des critères essentiels qui favorisent la création, l’extension et la jouissance en toute sérénité des terrasses, patio, rooftop et autres lieux de convivialité. Démonstration avec trois solutions conçues pour répondre au plus près aux besoins des professionnels et qui réinventent en beauté les espaces-terrasses.

Pergolas KE, L’alliance de l’esthétisme et de l’hyper-fonctionnalité

Les pergolas KE bénéficient d’un large choix de couleurs et d’options personnalisées (éclairage par leds, fermetures latérales, automatisation…). Avec une configuration sur mesure, elles épousent leur environnement et assurent une protection maximale tout en offrant le prolongement de la saison en extérieur, un atout à haute valeur ajoutée. Les pergolas KE affichent des designs en accord avec les tendances les plus innovantes de l’architecture contemporaine permettant la création de cadres de réception exceptionnels.



La pergola bioclimatique KEDRY, le confort thermique au naturel



Dotée d’un design épuré et élégant, la pergola bioclimatique KEDRY est une structure en aluminium totalement indépendante qui offre une haute qualité d’accueil tout au long de l’année et qui agit comme un ventilateur naturel pour un confort maximal de la terrasse et de ses occupants.

Parmi ses atouts :

toiture à lames orientables pour moduler le niveau d’ensoleillement

régulation naturelle de la température (l’impact des rayons du soleil est minimisé et contribue à réduire la chaleur, limitant l’utilisation des climatiseurs)

résistance aux intempéries (imperméabilité complète grâce à la fermeture totale des lames orientables à 135°)

gouttières à forte capacité pour l’écoulement des eaux pluviales

résistance au vent jusqu’à la classe 6

capteurs de pluie et de luminosité pour fermeture automatique

éclairage par leds (intégrés dans les profils ou dans les lames)

KEDRY existe en version PRIME, PLUS, et SKYLIFE

La pergola toile ISOLA 3, une grande modularité



La pergola toile ISOLA 3 est hautement modulable (grâce à la soustraction possible des poteaux) ce qui autorise des configurations sur mesure avec la combinaison de plusieurs modules différents. Un atout précieux pour optimiser les espaces et augmenter la capacité d’accueil. Exemple avec l’association des solutions ISOLA 3 et KEDRY Prime qui ne nécessite aucun ajout d’accessoire et qui n’augmente pas l’encombrement en raison de leur structure similaire.

ISOLA 3 est une pergola en aluminium autoportante. Elle est équipée d’une toile rétractable sur la longueur pour empêcher toute perte de luminosité sur l’espace extérieur comme intérieur. La forme caractéristique de son toit arqué et abaissé diminue l’encombrement en hauteur. Enfin, ISOLA 3 s’intègre facilement à tous les styles architecturaux grâce à la légèreté des lignes et des profils.

La voile KHEOPE, légèreté et efficacité

Pour les commerces qui disposent d’une terrasse extérieure, installer une voile d’ombrage peut être une solution parfaite pour allier solution originale et protection solaire efficace. La voile d’ombrage KHEOPE signée KE a de nombreux arguments à faire valoir :

Composée de matériaux d’origine nautique résistant à l’usure comme le Dacron, elle offre une sensation de légèreté. KHEOPE assure une grande zone d’ombre. L’acier de la structure et les matériaux permettent une parfaite fonctionnalité : pratique à utiliser, simple à manœuvrer, elle permet de modifier librement l’inclinaison de la voile depuis le sol, de jouer avec les hauteurs pour adapter la zone ombrée aux besoins, via l’utilisation de colliers (si manœuvre manuelle) Il est possible d’utiliser jusqu’à quatre colliers sur un seul poteau, ce qui permet d’installer plus de voiles tout en limitant l’utilisation de supports. Une caractéristique utile pour les très grands espaces extérieurs.

KHEOPE se décline aussi en version adossée au mur pour limiter l’utilisation de poteaux de soutien et souligner le panorama environnant, tout en préservant l’esthétique du lieu.

Des options et des finitions indispensables

Des fermetures verticales pour un confort total



KE propose en option la possibilité de fermer tous les côtés des pergolas ISOLA et KEDRY avec d’élégants rideaux drapés, avec des stores en toile ou cristal ou avec un système de vitrage Line Glass (des écrans de verre composés de 3 à 8 vantaux coulissant sur des rails). Ces solutions sont cumulables. Un intérêt majeur pour les établissements CHR qui peuvent proposer à leurs clients de poursuivre leur soirée en toute sécurité sans craindre la pluie.



Hygiène et protection



KE accompagne l’exigence des professionnels en matière d’hygiène. C’est pourquoi, la marque a conçu le système de brumisation intégré Cool & Safe qui garantit une désinfection instantanée de l’espace extérieur et la protection des clients. Ce système consiste en la diffusion d’un brouillard ultra fin qui rafraîchit la zone concernée et l’assainit. Il peut également servir à la diffusion d’un mélange d’huiles essentielles combinées avec une protection anti-moustiques. (Proposé pour les modèles KEDRY PRIME et ISOLA)