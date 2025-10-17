ConnexionS'abonner
Fermer
KEUCO France - Batiweb

KEUCO France

5 rue du Martellberg
67700 Monswiller
France
Site web de la marque

À l’origine spécialiste et leader sur le marché dans le domaine des accessoires de haute qualité pour salles de bains, KEUCO se présente aujourd’hui comme un prestataire proposant une gamme complète d’équipements de salles de bains, avec des usines à Hemer, Gütersloh et Bünde, en Allemagne. 

Son assortiment comprend, en tout, plus de 6 000 produits différents dans les domaines des robinetteries, des accessoires, des luminaires et des miroirs, des armoires de toilette, des vasques et des meubles de salles de bains. 

Tous les produits de KEUCO sont développés, conçus, étudiés et construits en Allemagne, et ils sont exportés dans le monde entier depuis le siège d’Hemer.

En 1953, Paul Keune, Hermann Bönner, Josef Himrich et Eduard Baron de Becker Remy fondèrent la Société « Paul Keune & Co. KG ». C’est en 1984 que fut créé le nom actuel de l’entreprise, KEUCO, en partant du nom de la Société Paul Keune & Co. KG. 

Aujourd'hui, KEUCO est dirigé par le directeur général Lubert Winnecken

Nous mettons notre passion au service de l’esthétique dans la salle de bains. Nous sommes, avec enthousiasme, constamment à la recherche de nouvelles formes, de nouveaux matériaux, de nouvelles technologies. Nous recherchons la synergie parfaite entre la raison d’être et la sensualité.

LA QUALITÉ, PAR TRADITION
Un design de toute première catégorie, des concepts complets, une mise en œuvre des plus soigneuses, une fonctionnalité parfaite et une très grande durée de vie, telles sont les caractéristiques distinctives de KEUCO. À cet égard, l’entreprise KEUCO a derrière elle une longue tradition dans la fabrication de produits de haute qualité pour la salle de bains.

Le savoir de Keuco-France

  • Robinetteries
  • accessoires
  • Porte-flacons de douche
  • Meubles de Salle de Bains et Vasque
  • Care
  • Armoire de toilette
  • Miroirs lumineux
  • Miroir grossissant
  • Luminaires
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.