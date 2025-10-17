KEUCO France - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « KEUCO France », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

À l’origine spécialiste et leader sur le marché dans le domaine des accessoires de haute qualité pour salles de bains, KEUCO se présente aujourd’hui comme un prestataire proposant une gamme complète d’équipements de salles de bains, avec des usines à Hemer, Gütersloh et Bünde, en Allemagne.

Son assortiment comprend, en tout, plus de 6 000 produits différents dans les domaines des robinetteries, des accessoires, des luminaires et des miroirs, des armoires de toilette, des vasques et des meubles de salles de bains.

Tous les produits de KEUCO sont développés, conçus, étudiés et construits en Allemagne, et ils sont exportés dans le monde entier depuis le siège d’Hemer.

En 1953, Paul Keune, Hermann Bönner, Josef Himrich et Eduard Baron de Becker Remy fondèrent la Société « Paul Keune & Co. KG ». C’est en 1984 que fut créé le nom actuel de l’entreprise, KEUCO, en partant du nom de la Société Paul Keune & Co. KG.

Aujourd'hui, KEUCO est dirigé par le directeur général Lubert Winnecken

Nous mettons notre passion au service de l’esthétique dans la salle de bains. Nous sommes, avec enthousiasme, constamment à la recherche de nouvelles formes, de nouveaux matériaux, de nouvelles technologies. Nous recherchons la synergie parfaite entre la raison d’être et la sensualité.

LA QUALITÉ, PAR TRADITION

Un design de toute première catégorie, des concepts complets, une mise en œuvre des plus soigneuses, une fonctionnalité parfaite et une très grande durée de vie, telles sont les caractéristiques distinctives de KEUCO. À cet égard, l’entreprise KEUCO a derrière elle une longue tradition dans la fabrication de produits de haute qualité pour la salle de bains.

Le savoir de Keuco-France :