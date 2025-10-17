ConnexionS'abonner
Fermer
KIT VULCAIN INDUSTRIES - Batiweb

KIT VULCAIN INDUSTRIES

ZI de la Croix Blanche - rue Marie Madeleine Fourcade
44260 MALVILLE
France
Site web de la marque

KIT VULCAIN INDUSTRIES a été créé en 2000 pour commercialiser un nouveau concept : des kits d’installations sanitaires et de chauffage permettant un gain significatif de temps dans le montage.

Dans le même esprit de simplicité et de productivité, l’entreprise a poursuivi son développement en concevant un concept de cabines sanitaires et de blocs sanitaires préfabriqués.

Ces blocs déjà utilisés par de nombreux campings trouvent également de nombreuses autres applications dans des métiers très variés.

KIT VULCAIN INDUSTRIES propose également différents équipements et accessoires sanitaires ou autres à intégrer dans ses chalets.

Installée près de Nantes, l’entreprise dispose de locaux modernes et d’une équipe performante et innovante, prête à examiner et à simplifier tous vos projets.

Le savoir-faire de KIT VULCAIN INDUSTRIES

  • Gamme sanitaires collectifs (blocs sanitaires, cabines polycompactes, cloisons sanitaires, robinetteries et appareillages, aménagements sanitaires).
  • Gamme salle de bains – douches (salle de bain sur mesure, panneaux habillage mural, cabines de douches, meubles sanitaires, coffres bati).

Produits de la marque

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés

La famille associée

Il n'y a pas davantage de familles

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.