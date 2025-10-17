KIT VULCAIN INDUSTRIES a été créé en 2000 pour commercialiser un nouveau concept : des kits d’installations sanitaires et de chauffage permettant un gain significatif de temps dans le montage.



Dans le même esprit de simplicité et de productivité, l’entreprise a poursuivi son développement en concevant un concept de cabines sanitaires et de blocs sanitaires préfabriqués.



Ces blocs déjà utilisés par de nombreux campings trouvent également de nombreuses autres applications dans des métiers très variés.



KIT VULCAIN INDUSTRIES propose également différents équipements et accessoires sanitaires ou autres à intégrer dans ses chalets.



Installée près de Nantes, l’entreprise dispose de locaux modernes et d’une équipe performante et innovante, prête à examiner et à simplifier tous vos projets.



Le savoir-faire de KIT VULCAIN INDUSTRIES :

Gamme sanitaires collectifs (blocs sanitaires, cabines polycompactes, cloisons sanitaires, robinetteries et appareillages, aménagements sanitaires).

Gamme salle de bains – douches (salle de bain sur mesure, panneaux habillage mural, cabines de douches, meubles sanitaires, coffres bati).