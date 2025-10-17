KLIMAGIEL - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « KLIMAGIEL », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Klimagiel , depuis plus de 30 ans dans le secteur de la climatisation, produit des conduits métalliques et textiles pour la distribution d'air.

Particulièrement adaptés à tout secteur, les diffuseurs Klimagiel permettent une distribution uniforme de l'air, chaud ou frais, obtenant un confort environnemental maximal.

La large gamme de matériaux utilisés : acier inoxydable, acier galvanisé, acier peint ou cuivre, permet aux diffuseurs métalliques de couvrir tous les besoins des clients, tant en termes d'esthétique que de durée.

Les diffuseurs textiles en tissus de fibres inorganiques, homologués pour la classe 0 et de haute qualité et durabilité, empêchent la prolifération de micro-organismes, garantissant une hygiène élevée.

Tous les diffuseurs Klimagiel ont une section circulaire ou semi-circulaire, facile à installer et à entretenir.

Ils résolvent également tout problème d'ingénierie de l'usine, tant dans les salles de transformation des aliments que dans les cellules de stockage, de congélation ou d'assaisonnement.

Dans les environnements publics et très fréquentés : centres commerciaux, showrooms, installations sportives, théâtres ou centres de congrès, ils sont très appréciés pour leur efficacité et leur qualité esthétique.

Le savoir-faire de KLIMAGIEL :