KLIMAGIEL - Batiweb

KLIMAGIEL
37135 Verona VR
Italie
Klimagiel , depuis plus de 30 ans dans le secteur de la climatisation, produit des conduits métalliques et textiles pour la distribution d'air.
Particulièrement adaptés à tout secteur, les diffuseurs Klimagiel permettent une distribution uniforme de l'air, chaud ou frais, obtenant un confort environnemental maximal.
La large gamme de matériaux utilisés : acier inoxydable, acier galvanisé, acier peint ou cuivre, permet aux diffuseurs métalliques de couvrir tous les besoins des clients, tant en termes d'esthétique que de durée.
Les diffuseurs textiles en tissus de fibres inorganiques, homologués pour la classe 0 et de haute qualité et durabilité, empêchent la prolifération de micro-organismes, garantissant une hygiène élevée.
Tous les diffuseurs Klimagiel ont une section circulaire ou semi-circulaire, facile à installer et à entretenir.
Ils résolvent également tout problème d'ingénierie de l'usine, tant dans les salles de transformation des aliments que dans les cellules de stockage, de congélation ou d'assaisonnement.
Dans les environnements publics et très fréquentés : centres commerciaux, showrooms, installations sportives, théâtres ou centres de congrès, ils sont très appréciés pour leur efficacité et leur qualité esthétique.
Le savoir-faire de KLIMAGIEL:
- Induction Tex Jet : Conçus avec des tissus en fibres inorganiques, ils garantissent une hygiène maximale et offrent le grand avantage de la légèreté, minimisant la charge sur les structures porteuses des bâtiments par rapport à tout autre système de distribution.
- Boîte à air TexJet : Pour les applications dans lesquelles il est nécessaire d'avoir des éléments légers même en retour, ou lorsqu'il est nécessaire d'assurer un assainissement facile de tous les conduits, Klimagiel offre la possibilité d'opter pour la solution en tissu également pour l'admission d'air.
- Jet métallique à induction : Les diffuseurs métalliques à induction METAL jet offrent une large gamme de solutions.
- Jet OVALE à induction : Le nouveau diffuseur métallique à jet OVALE représente, de par sa forme, une solution élégante pour les applications métalliques.
- Induction DOUBLE Jet : Les diffuseurs haute induction KLIMAGIEL sont disponibles avec un système à membrane pour une gestion optimale de la saison été/hiver.
- Jet d'inspection METAL : Les diffuseurs à jet INSPECTION METAL sont nés en réponse aux besoins spécifiques d'entretien et d'hygiène maximale des grandes chaînes de production alimentaire.
- Jet DYNAMIQUE : Le SYSTÈME de diffusion à jet DYNAMIQUE permet le traitement de l'air dans des environnements où la possibilité de faire varier le débit du système est requise.