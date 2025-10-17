ConnexionS'abonner
KOOI

165 Rue de la Montagne du Salut
56600 Lanester
France
Expert de la vidéosurveillance, protégez vos chantiers grâce à nos systèmes de détection anti-intrusion.

Videosurveillance 24h/24. Centre d'alerte KOOI. Leader du marché européen...

Nos plus de 200 employés s'engagent à fournir les meilleures caméras temporaires de sécurité et de détection de serres en Europe. Depuis nos propres bureaux aux Pays-Bas, en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, au Danemark et en Autriche, nous contribuons chaque jour à la construction de l'avenir.

Nous prévenons les dommages (im)matériels des objets sur sites et chantiers.

Si nécessaire, nous prenons des mesures immédiates. Toujours en mettant l'accent sur une coopération optimale entre les personnes et la technologie, sans recours inutile à la main-d'œuvre. Pour que vous puissiez dormir l'esprit tranquille.

En tant que spécialiste dans le domaine de la sécurité et de la sûreté, nous proposons diverses solutions technologiques innovantes. Dans le but de sécuriser votre chantier ou votre terrain pour éviter de tels dommages et des retards dans le projet.

Le savoir-faire de KOOI

  • Tour de vidéosurveillance : UFO Go, UFO Prime, UFO Medium, UFO Large
  • Détection d'incendie : RED Fixe, RED Mobile, RED Concrete
  • Centre d'alerte Kooi
