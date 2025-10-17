KOPRAM - ERKO - Batiweb

ConnexionS'abonner
15 Rue Lucien Andrieux
38000 Grenoble
France
ERKO est spécialisée dans la conception et la fabrication d'outils de la séparation de la matière à destination des professionnels.

Implication, proximité et réactivité guident chaque jour nos équipes pour vous conseiller et proposer des produits toujours plus innovants et performants.

Entreprise à taille humaine avec son centre de soudage et sa plate-forme logistique à Grenoble, ERKO s'appuie sur son savoir-faire local pour répondre rapidement à toutes vos demandes.

Pour qui ?

  • L’industrie : Débit des aciers et des matériaux abrasifs.
  • La mécanique générale, les serruriers, les métalliers : Débit des aciers, assemblage et finition.
  • Le démantèlement, la démolition : Métaux, bois, plastique, brique.
  • Le second œuvre et la rénovation : Plombier, électricien, frigoriste : dépose, découpe et passage de tubes plastique, cuivre, acier, inox. Carreleur, installateur : perçage et découpe des grès, des pierres, des bois, des tôles. Menuisier bois, alu, PVC, métallique : dépose et découpe des assemblages.

Le savoir-faire d’ERKO :

  • Lames de scie à ruban
  • Lames de scie circulaire
  • Lames de scie alternative
  • Fluides de coupe
  • Aérosol
  • Bâton
  • Sciage soluble
  • Sciage microlubrification
  • Sciage et perçage électroportatifs 
  • Sciage et coupe manuelle
