KOPRAM - ERKO - Batiweb

KOPRAM - ERKO
38000 Grenoble
France
ERKO est spécialisée dans la conception et la fabrication d'outils de la séparation de la matière à destination des professionnels.
Implication, proximité et réactivité guident chaque jour nos équipes pour vous conseiller et proposer des produits toujours plus innovants et performants.
Entreprise à taille humaine avec son centre de soudage et sa plate-forme logistique à Grenoble, ERKO s'appuie sur son savoir-faire local pour répondre rapidement à toutes vos demandes.
Pour qui ?
- L’industrie : Débit des aciers et des matériaux abrasifs.
- La mécanique générale, les serruriers, les métalliers : Débit des aciers, assemblage et finition.
- Le démantèlement, la démolition : Métaux, bois, plastique, brique.
- Le second œuvre et la rénovation : Plombier, électricien, frigoriste : dépose, découpe et passage de tubes plastique, cuivre, acier, inox. Carreleur, installateur : perçage et découpe des grès, des pierres, des bois, des tôles. Menuisier bois, alu, PVC, métallique : dépose et découpe des assemblages.
Le savoir-faire d’ERKO :
- Lames de scie à ruban
- Lames de scie circulaire
- Lames de scie alternative
- Fluides de coupe
- Aérosol
- Bâton
- Sciage soluble
- Sciage microlubrification
- Sciage et perçage électroportatifs
- Sciage et coupe manuelle