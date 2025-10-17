KPMG
92939 Paris-la Défense
France
Premier cabinet français d’audit, d’expertise comptable et de conseil, KPMG est membre de KPMG International, réseau de cabinets nationaux indépendants, présent dans 150 pays.
KPMG accompagne les entreprises en audit, expertise comptable et conseil, de la création à la transmission.
Par son approche sectorielle et son implantation de proximité, KPMG a pour ambition de fournir à ses clients des solutions à forte valeur ajoutée leur permettant d'améliorer leurs performances tout en réduisant leurs risques et leurs coûts.
Grâce à ses équipes dédiées, KPMG apporte également son expertise dans la gestion administrative et sociale du personnel : paies, déclarations, audits, formations et toutes prestations relatives au domaine social
En France, KPMG accompagne 70 000 clients parmi lesquels :
- 200 sociétés cotées ou faisant appel public à l'épargne
- 20% des PME de plus de 50 salariés
- 6300 associations et entités du Secteur Non Marchand
- 47 000 créateurs, artisans, petites entreprises et professions libérales
- 6000 références dans les collectivités publiques
KPMG accompagne depuis plus de 25 ans les artisans et entreprises du bâtiment et leur apporteau-delà de l’élaboration des comptes annuels des conseils utiles et pratiques pour leur permettre d’agir au bon moment, dans les domaines de la gestion comptable, du social, fiscal, juridique.
Des réponses adaptées à chacune de vos situations
- Créer votre entreprise - Fiabiliser votre comptabilité - Calculer votre prix de revient et votre seuil de rentabilité - Dialoguer avec vos partenaires financiers - Vous assister en cas de contrôle fiscal...
Transmettre ou reprendre votre entreprise
Vous souhaitez transmettre votre entreprise et par conséquent évaluer et fixer un prix, négocier, gérer les évènements à l’issue de la cession Ou vous souhaitez reprendre une entreprise : comment la sélectionner,...
Préparer votre retraite :
A quel moment prendre ma retraite ? Quel sera le montant de ma pension retraite et comment me constituer des revenus complémentaires ? Comment protéger, optimiser et transmettre mon patrimoine ?
Elaborer vos contrats de travails et avenants
Comment choisir le contrat de travail adapté à votre entreprise ? Quelles sont les clauses obligatoires ? Comment se prémunir contre d’éventuels conflits avec votre salarié ? De quelles aides pouvez-vous...
Vous préparer à un contrôle URSAFF
Un contrôle URSSAF peut intervenir à n’importe quel moment. Comment éviter que cette opération se traduise par un redressement douloureux pour les comptes de votre entreprise ? Une seule solution : anticiper...
Calculez et suivez vos effectifs en respectant la législation
Connaissez-vous toutes les obligations légales déterminées par les seuils d’effectifs ? Maitrisez-vous les différentes règles de décompte des effectifs ? KPMG vous accompagne dans le calcul et le suivi...
Sécuriser, optimiser et mettre en conformité votre gestion du personnel
Vos données sociales sont elles fiables et sécurisées ? KPMG vous accompagne pour vous assurer du respect de cet impératif en tant qu’employeur, à travers un audit social de sécurisation et de conformité.
KPMG vous aide dans la gestion quotidienne du personnel :
Un accompagnement dans la gestion sociale modulable et adaptée à la taille de votre entreprise : paie, déclarations sociales, gestion des RH, conseil et formation.
Gérer votre patrimoine
Comment protéger, optimiser et transmettre mon patrimoine ? Mes proches sont-ils protégés contre la conséquence de mon décès ? Quel serait le montant des droits de succession et comment les réduire ?
