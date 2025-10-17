ConnexionS'abonner
3 Cours du Triangle - Immeuble le Palatin
92939 Paris-la Défense
France
Premier cabinet français d’audit, d’expertise comptable et de conseil, KPMG est membre de KPMG International, réseau de cabinets nationaux indépendants, présent dans 150 pays.

KPMG accompagne les entreprises en audit,  expertise comptable et conseil, de la création à la transmission.

Par son approche sectorielle et son implantation de proximité, KPMG a pour ambition de fournir à ses clients des solutions à forte valeur ajoutée leur permettant d'améliorer leurs performances tout en réduisant leurs risques et leurs coûts.

Grâce à ses équipes dédiées, KPMG apporte également son expertise dans la gestion administrative et sociale du personnel : paies, déclarations, audits, formations et toutes prestations relatives au domaine social

En France, KPMG accompagne 70 000 clients parmi lesquels :
- 200 sociétés cotées ou faisant appel public à l'épargne
- 20% des PME de plus de 50 salariés
- 6300 associations et entités du Secteur Non Marchand
- 47 000 créateurs, artisans, petites entreprises et professions libérales
- 6000 références dans les collectivités publiques

KPMG accompagne depuis plus de 25 ans les artisans et entreprises du bâtiment et leur apporteau-delà de l’élaboration des comptes annuels des conseils utiles et pratiques pour leur permettre d’agir au bon moment, dans les domaines de la gestion comptable, du social, fiscal, juridique.

Pour en savoir plus : www.kpmg.fr

