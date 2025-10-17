KRONN - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « KRONN », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

KRONN a le dynamisme typique d'une entreprise formée par une équipe motivée et qualifiée avec des années d'expérience dans le domaine de la fabrication de lignes continues de panneaux sandwich, capable de répondre à tous les besoins des clients.

Les hommes et les idées avant les produits et les comptes : c'est notre valeur fondatrice. Lorsque la direction rencontre une équipe professionnelle, le résultat final est assurément réussi.

Conscients que nous sommes confrontés à un marché extrêmement dynamique et exigeant, nous nous concentrons sur l'excellence des produits fabriqués en Italie, la grande flexibilité et la personnalisation.

Équipement pour produire des panneaux isolants. Nous développons des systèmes innovants, performants, écologiques et ergonomiques.

Nous fabriquons et fournissons des lignes de panneaux isolants clés en main ainsi que des machines individuelles. Tout est conçu et fabriqué dans nos installations, où nous concevons et développons la mécanique, testons le matériel et les logiciels, la logique d'assemblage et le câblage.

La valeur fondamentale de notre entreprise est certainement le capital humain.

Nous sommes un groupe avec des décennies d'expérience dans le secteur des équipements fabriqués en Italie pour la production de panneaux sandwich ; grâce au savoir-faire, au travail d'équipe et à l'attitude de la direction, nous avons établi notre entreprise dans le but d'offrir à nos clients une alternative de qualité et un produit innovant.

La croissance de l'entreprise a été rapide en raison des besoins du marché qui nécessite un partenaire fiable pour l'intégration de nouvelles machines et solutions de lignes continues de panneaux sandwich existantes, ainsi qu'un fournisseur de qualité pour la conception et la mise en œuvre de nouveaux systèmes de dernière génération.

Dès le début, nous nous sommes tournés vers le marché italien et le marché étranger, convaincus de l'énorme potentiel qui existe dans l'industrie mondiale ; nous avons ainsi augmenté régulièrement notre présence commerciale, devenant aujourd'hui une entreprise de référence dans le monde entier.

Grâce aux résultats obtenus, nous avons acquis un nouveau site de production et unifié le siège social, intégrant du même coup de nouvelles ressources qualifiées. Nous pouvons ainsi répondre au mieux aux demandes de nos clients et répondre aux défis stimulants d'un marché de plus en plus concurrentiel.

Le savoir-faire de KRONN :