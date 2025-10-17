ConnexionS'abonner
Fermer
KYOCERA UNIMERCO TOOLING - Batiweb

KYOCERA UNIMERCO TOOLING

Parc Icade – Orly Rungis 21 rue de Villeneuve
94150 Rungis
France
Site web de la marque

KYOCERA UNIMERCO d’une manière générale est concerné par trois domaines : les outils coupants, la métrologie et les outils de fixation.
 
Ces trois domaines sont caractérisés par la qualité des produits, ceci ajouté à nos conseils cela permet d’optimiser la production de nos clients et d’en réduire les coûts.

Sur l’ensemble des 3 domaines, nous offrons des concepts basés sur nos connaissances et compétences.

Autant qu’un solutionneur et un fournisseur de solutions, nos connaissances globales et notre expérience sauront donner un avantage certain à nos clients.

Actuellement KYOCERA UNIMERCO compte environ 700 employés en Europe et aux Etats Unis.

C’est une filiale à 100% de KYOCERA corporation avec environ 70000 employés, dont 3800 travaillent pour la division outils coupants.

En 2013, KYOCERA UNIMERCO devient le siège européen de l’ensemble des opérations concernant les outils coupants pour KYOCERA.

Le savoir-faire de KYOCERA UNIMERCO :

  • Perçage
  • Fraisage
  • Tournage
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.