KYOCERA UNIMERCO TOOLING - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « KYOCERA UNIMERCO TOOLING », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batiweb vous remercie de votre fidélité À très bientôt, L'équipe Batiweb

KYOCERA UNIMERCO d’une manière générale est concerné par trois domaines : les outils coupants, la métrologie et les outils de fixation.



Ces trois domaines sont caractérisés par la qualité des produits, ceci ajouté à nos conseils cela permet d’optimiser la production de nos clients et d’en réduire les coûts.

Sur l’ensemble des 3 domaines, nous offrons des concepts basés sur nos connaissances et compétences.

Autant qu’un solutionneur et un fournisseur de solutions, nos connaissances globales et notre expérience sauront donner un avantage certain à nos clients.

Actuellement KYOCERA UNIMERCO compte environ 700 employés en Europe et aux Etats Unis.

C’est une filiale à 100% de KYOCERA corporation avec environ 70000 employés, dont 3800 travaillent pour la division outils coupants.

En 2013, KYOCERA UNIMERCO devient le siège européen de l’ensemble des opérations concernant les outils coupants pour KYOCERA.

Le savoir-faire de KYOCERA UNIMERCO :