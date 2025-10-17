L'OUTIL PARFAIT - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « L'OUTIL PARFAIT », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

L'OUTIL PARFAIT diffuse une gamme complète d'outils de maçonnerie, de peinture et de décoration pour la construction et la rénovation.

Implantée en bordure de l'autoroute A72, sortie Thiers-est, L'OUTIL PARFAIT dispose d'une unité moderne de fabrication d'outillage, d'injection et d'assemblage ainsi qu'une logistique ultra performante avec stockage par transtockeurs et gestion en temps réel par terminaux numériques.

L'OUTIL PARFAIT a tissé au fil du temps un large réseau de distributeurs professionnels.

Sur la France, ce sont près de « 2000 » distributeurs, du grossiste en matériaux, en passant par le professionnel de la peinture et décoration et la distribution spécialisée.

Indépendants ou affiliés à des réseaux, L'OUTIL PARFAIT met à leur disposition tous les outils marketing et merchandising pour assurer leur développement : négoce de peinture, négoce en matériaux, libre-service et distribution spécialisée.

A l'international :

500 distributeurs sur 40 pays dans le monde.

8 agents en Europe.

20% du chiffre d'affaires

Le savoir-faire de L'OUTIL PARFAIT :