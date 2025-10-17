Pour obtenir une information de la part de la marque « LA COMPAGNIE HYPERACTIVE », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

BIG DATA + BIG IDEAS = BIG IMPACTS

Imbriquer créativité, data et technologies pour être plus juste créativement et plus efficace tactiquement, voici notre crédo.

De l’agence digitale à la communication globale, voilà 20 ans que nous nous réinventons pour délivrer toujours plus de valeurs à nos clients. Aujourd’hui, nous augmentons notre approche tactique et créative par l’activation du « potentiel data » (le vôtre couplé à celui du groupe Cartegie).

Parce que vos problématiques sont globales, complexes, nous concevons des plateformes et des dispositifs innovants, intégrés et à forte valeur ajoutée. Notre équipe est agile, pluridisciplinaire (plus de 16 expertises métiers), pour vous faire avancer vite et fort.

Une relation engagée, des échanges exigeants, un engagement sans faille, des expertises intégrées : nous nous voulons partenaire de votre réussite et plaçons le conseil et la stratégie comme préalable à toute action.

Le savoir-faire de la COMPAGNIE HYPERACTIVE :

Collecte de lead

Nous vous conseillons sur l’acquisition de prospects, et l’exploitation de cette donnée, et créons pour vous des dispositifs innovants qui permettront de transformer vos prospects en clients.

Générer du trafic web-to-store

Nous construisons avec vous des données exploitables on/offline et imaginons pour vous des supports digitaux qui créeront des passerelles entre votre site web et vos points de vente physiques.

Augmenter la valeur du client

Par le prisme de la Data et de la connaissance client, activons ensemble des leviers marketing efficaces pour augmenter le panier d’achat moyen de vos clients.

Achat média on/offline

Après avoir étudié les caractéristiques propres à vos cibles de clients, nous déterminons avec vous le plan média le plus à même de porter efficacement vos différents objectifs marketing et communication.

