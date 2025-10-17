ConnexionS'abonner
Fermer
LAFERT MOTEURS SAS - Batiweb

LAFERT MOTEURS SAS

75 Rue de Malacombe
38070 Saint-Quentin-Fallavier
France
Site web de la marque

LAFERT MOTEURS est une entreprise internationale leader dans le domaine des moteurs électriques conçus pour apporter à Lafert l'excellence en matière d'automatisation industrielle et d'efficacité énergétique .

Nous mettons vos idées en mouvement en alliant notre savoir-faire historique à l'esprit de co-conception qui nous distingue.

Le Groupe Lafert, c'est l'innovation qui évolue dans des compétences technologiques, dans des processus industriels intégrés et automatisés, dans des ressources humaines toujours motivées et prêtes à relever de nouveaux défis.

Cela nous a conduit à toujours développer des produits innovants, également basés sur la technologie des aimants permanents et à très haut rendement énergétique IE4, IE5.

Cette évolution ne s'arrête pas, elle continue d'aller vers une électrification toujours plus grande des machines et des applications avec des "solutions intégrées infinies".

Des moteurs électriques performants, robustes et performants qui font de l'adaptabilité aux applications les plus variées  la force des produits Lafert. Nous étudions avec nos clients la meilleure solution pour des applications spécifiques, nous concevons des moteurs avec toutes les personnalisations nécessaires pour créer des systèmes hautement innovants.

Le savoir-faire de Lafert Moteurs

  • Moteur PM autonome - IE4 / IE5
  • Moteur PM avec variateur intégré - IE5
  • Moteurs à haut rendement - IE3 / EISA
  • Servomoteurs sans balais
  • LIGNE PRO - Poids maxi AGV 3600 kg
  • Ensemble moteur et entraînement PM - IE5
  • Servomoteurs ultra compacts
  • Machinerie industrielle
  • Manipulation du matériel
  • CVC/R
  • Technologie aérienne
  • Ascenseur
  • Énergie renouvelable
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.