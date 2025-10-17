LAFERT MOTEURS SAS - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « LAFERT MOTEURS SAS », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

LAFERT MOTEURS est une entreprise internationale leader dans le domaine des moteurs électriques conçus pour apporter à Lafert l'excellence en matière d'automatisation industrielle et d'efficacité énergétique .

Nous mettons vos idées en mouvement en alliant notre savoir-faire historique à l'esprit de co-conception qui nous distingue.

Le Groupe Lafert, c'est l'innovation qui évolue dans des compétences technologiques, dans des processus industriels intégrés et automatisés, dans des ressources humaines toujours motivées et prêtes à relever de nouveaux défis.

Cela nous a conduit à toujours développer des produits innovants, également basés sur la technologie des aimants permanents et à très haut rendement énergétique IE4, IE5.

Cette évolution ne s'arrête pas, elle continue d'aller vers une électrification toujours plus grande des machines et des applications avec des "solutions intégrées infinies".

Des moteurs électriques performants, robustes et performants qui font de l'adaptabilité aux applications les plus variées la force des produits Lafert. Nous étudions avec nos clients la meilleure solution pour des applications spécifiques, nous concevons des moteurs avec toutes les personnalisations nécessaires pour créer des systèmes hautement innovants.

Le savoir-faire de Lafert Moteurs :