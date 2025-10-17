LAYHER FORMATION - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « LAYHER FORMATION », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

LAYHER FORMATION dispense toutes les formations aux métiers de l’échafaudage, suivant les référentiels du Syndicat Français de l’échafaudage, du coffrage et de l’Etaiement, ou tout simplement suivant les votre propre cahier des charges.

LAYHER FORMATION se compose d’une équipe possédant une double compétence, celle de formateur associée à une expérience de l’échafaudage de plus de 15 ans au sein de LAYHER SAS.

Nos formateurs sont régulièrement confrontés aux réalités du chantier et seront s’adapter pour répondre à vos besoins et vous apportez une réponse à vos demandes.

Des locaux directement implantés sur le site LAYHER SAS de Marne la Vallée, avec des salles dédiées à la formation avec à disposition un stock de matériel comprenant tous les éléments de la gamme LAYHER. Une salle spacieuse parfaitement adaptée à la partie théorique et la possibilité d’effectuer les formations sur le site de l’entreprise.

Les métiers liés à l’échafaudage ont connu une évolution importante ces dernières années. Comme l’innovation permanente des fabricants aboutit à des matériels de plus en plus performants et techniques, la sécurité est maintenant une préoccupation constante des chantiers et des organismes officiels qui entraîne, entre autres mesures, le renforcement du cadre législatif.

Les entreprises utilisatrices ne savent pas toujours comment faire face à ces mutations, ni vers qui se tourner pour avoir un conseil pertinent. Afin de les accompagner dans cette démarche, LAYHER FORMATION transmet son expérience du montage, de la sécurité et des réglementations au service de ses clients.

Le savoir-faire de LAYHER FORMATION :