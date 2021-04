LE PRIEURE VEGETAL i.D.

Pionnier dans la production et la conception de systèmes de toiture végétalisée en France, LE PRIEURÉ VEGETAL i.D. est LE spécialiste de la végétalisation urbaine depuis 20 ans (toiture végétalisée, mur végétal et aménagement urbain paysager).

Plusieurs milliers de projets de toitures végétalisées plates et en forte pente ont été réalisés depuis 2005. Avec les solutions de végétalisation Vegetal i.D.® du PRIEURÉ, la Nature gagne du terrain !

Un projet de végétalisation avec LE PRIEURÉ = un seul intervenant pour la production, l'installation et l'entretien de votre toiture végétalisée.

Les solutions de toiture végétalisée LE PRIEURÉ sont des solutions complètes : nos équipes vous accompagnent de la conception à la réalisation de votre projet et assurent ensuite la maintenance afin de garantir la pérennité de votre toiture végétalisée.

LE PRIEURÉ est aujourd’hui le premier producteur de sedums en France et l’un des plus grands d’Europe. Végétaliser les toits, végétaliser les murs et façades, et végétaliser les aménagements urbains sont les métiers historiques du PRIEURÉ. La Gestion des Eaux Pluviales en toiture est venue compléter l’offre de végétalisation en 2013.

Le savoir-faire de LE PRIEURÉ :