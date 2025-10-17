LEBORGNE - Batiweb

ConnexionS'abonner
LEBORGNE

PAE du Héron, 183 impasse des peupliers
73110 Valgelon-La Rochette
France
Parce que rien n’est plus important que la santé, Leborgne a développé une large gamme d’outillage professionnel de haute qualité pour les artisans du bâtiment, mais aussi pour l’entretien du jardin et du bois.

Conçus pour réduire la pénibilité au travail, nos outils professionnels se veulent fiables, sûrs et efficaces.

Afin de répondre aux besoins de chaque professionnel, nous vous proposons un large choix d’outils : marteau de maçon, de coffreur et de charpentier, burineur, pince à talon, masse ou encore barre à mine ou encore de bêche, râteau pour l’univers du jardin.

Chez Leborgne, l'innovation et l'excellence sont nos mots d'ordre. Pas étonnant alors que vingt de nos outils professionnels pour le BTP soient brevetés et apportent une solution technique novatrice.

Pour parvenir à ce résultat, notre gamme d’outillage professionnel est testée et analysée afin d'afficher les meilleures caractéristiques mécaniques, chimiques et vibratoires possibles.

Grâce à nos outils de maçon et aux autres outils pour les professionnels du bâtiment, vous avez l'assurance de travailler avec un équipement pensé pour préserver votre santé et garantir votre efficacité.

Le savoir-faire de LEBORGNE

  • Outils de maçonnerie artisanale pour les professionnels
  • Outils de maçonnerie gros œuvre pour les professionnels
  • Des outils professionnels pour les chantiers de travaux publics
  • Outils de construction bois pour les professionnels
  • Outils à main de travail de la terre pour les professionnels
  • Nos outils pour l’entretien des espaces verts
  • Des outils professionnels pour le bûcheronnage
  • Outils de jardinage pour les enfants

