La gamme élagage Duopro® Leborgne fait peau neuve

Leborgne revisite la gamme élagage Duopro® en lui apportant un design moderne, plus ergonomique, associant efficacité de coupe et confort d’utilisation.

Composée de 5 outils : la Serpe Italie Duopro®, la Serpe de Paris Duopro®, la Serpe deux taillants Duopro®, la Machette Duopro® et la Hachette de camping Duopro®, la gamme élagage a été repensée entre tradition et modernité pour faciliter le défrichage, l’élagage et le débroussaillage. Avec 25% de parts de marché (source GFK 2022), Leborgne est LA marque leader de la Coupe du Bois. Fort de son statut d’inventeur des manches en fibres de verre, Leborgne bénéficie de près de 35 ans d’expertise depuis le lancement du manche Nova® en 1988. Parce qu’un outil à main se compose d’un fer et d’un manche, la nouvelle gamme de 5 outils d’élagage manche bi-matière Duopro® bénéficie de toute l’expertise Leborgne :

Une qualité de coupe incomparable résultant de l’association d’un taillant affuté prêt à l’emploi et d’une lame pourvue d’un revêtement antifriction PTFE .

. Une poignée ergonomique bi-matière pour plus de confort et de sécurité.

Chaque outil est ainsi équipé d’une lame en acier inoxydable, d’une poignée ergonomique bi-matière renforcée fibres de verre avec garde et butée anti-échappement, d’un grip élastomère pour une prise en main sécurisée et d’un trou de suspension permettant d’ajouter une dragonne.

Intégralement développés par notre Bureau d’études intégré et majoritairement fabriqués en France et garantie 15 ans, les outils Duopro® sont designés pour allier performance et maniabilité !

Les Serpes Duopro® pour élaguer, débroussailler et entretenir les sous-bois

La gamme élagage Duopro® se compose de 3 modèles de serpes équipées d’un protège taillant pour sécuriser leur rangement.

La Serpe Italie Duopro® - 30 cm

est utilisée pour élaguer, entretenir les sous- bois, dégager les chemins, mettre en fagots des branchages. Plus longue et plus fine que la Serpe de Paris, elle est plus pratique pour se faufiler entre les branchages. Sa grande longueur donne ainsi plus d’amplitude à l’utilisateur.

La Serpe de Paris Duopro® - 22 cm

dotée d’une lame plus large que le modèle Italie, peut être utilisée en complément pour élaguer des branchages de plus gros diamètre.

La Serpe 2 taillants Duopro® - 22 cm

est un outil 2 en 1, combinant à la fois les fonctions d’une hachette et d’une serpe. Elle est équipée d’un taillant cintré pour couper les branches de petite et moyenne section et d’un taillant droit pour couper des branches de plus gros diamètre.

