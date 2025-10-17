LM DEI FLLI MONTICELLI - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « LM DEI FLLI MONTICELLI », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

La société L.M. MONTICELLI est à ce jour l’unique entreprise, leader mondial, spécialisée exclusivement dans la production d’angles de jonctions, de la conception au développement et ceci jusqu'à la réalisation du produit fini.

Le cycle complet du produit se fait dans les établissements italiens et est suivi avec dévouement par toutes les ressources de l'entreprise. L'attention constante est synonyme de haute qualité, d’excellents standards garantissant des équerres parfaites. Notre Système Qualité est constitué de l'ensemble des ressources dont dispose une entreprise et des activités qu’elle met en acte pour garantir la réalisation de ce qui est préfixé, l’objectif principal de cette entreprise est la totale satisfaction du client.

Notre entreprise offre au marché une vaste gamme avec plus de 4000 articles et la possibilité de projeter et réaliser des jonctions sur mesure, en ouvrant au monde des profilés de nouvelles possibilités inattendues.

Hauteur, largeur, angles complexes, hors mesure ne sont plus un problème, mais un point de départ pour créer des solutions d'impact, parfaitement d’équerre et résistantes au temps et à l'usure.

Notre service technique est votre service technique.

Le savoir-faire de L.M. MONTICELLI :