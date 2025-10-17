LOCABRI
69530 BRIGNAIS
France
Location de structures légères
Solution flexible qui vous permet à tout moment d'accroître temporairement votre surface de stockage ou de vente dans les meilleures conditions financières. Disponible en portée libre de 5 à 20 m, sa longueur...
Construction industrialisée de bâtiment industriel
Bâtiment d'installation définitive, sans fondation, isolé, démontable, transférable et modulable. Vente ou location (18 mois min). Les avantages et le confort d'une construction traditionnelle, la souplesse...
Construction industrialisée de stockage
Bâtiment de stockage modulaire, installation sur site, sans fondation (3000m²/semaine). Vente ou location, réponse à des besoins critiques : activité saisonnière, réaménagement, croissance de l'activité,...
