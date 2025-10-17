LPP COFFRAGES - Batiweb

ConnexionS'abonner
LPP COFFRAGES

1 Chemin de la Maison Blanche
91790 Boissy-sous-Saint-Yon
France
Site web de la marque

Entreprise familiale avec plus de 30 ans d'expérience dans le domaine du bâtiment, se spécialisant dans la mise en œuvre du béton. Toujours à l'écoute de ses clients, LPP met un point d’honneur à fournir des produits ergonomiques et respectueux de l’environnement.

Créée en 1991, LPP est une société française dont le siège social est situé en Ile de France, au cœur de l'Essonne.

Initialement spécialisée dans la peinture anti-corrosion et autres prestations, LPP s'est professionnalisée dans la distribution de matériels de sécurité puis de coffrages pour le bâtiment (location et vente).

Aujourd'hui, LPP dispose d'un parc matériel de 50.000 m2 et une cinquantaine de salariés sur l'ensemble du site.

LPP est équipée de moyens de manutention et de soudure, d'un atelier pour le traitement de surface, ainsi que des ateliers pour l'entretien de matériels pour le BTP.

Affiliée au Groupe GFJ Holding, elle a développé des partenariats avec plusieurs usines de production de matériels pour le Bâtiment et les Travaux Publiques.

Forte de 30 années d'expérience et de collaboration avec les plus grands groupes du BTP (BOUYGUES, SOLUMAT, VINCI, EIFFAGE, etc) la société LPP a su s'adapter aux nouvelles contraintes de production et de sécurité pour concevoir des produits plus performants et plus respectueux de l'environnement.

Les produits LPP sont de conception ergonomique, éco-responsable et quasiment sans utilisation de produits chimiques pour leur entretien. Ils sont très adaptés à des milieux agressifs tels qu'une ambiance humide, saline et des contraintes mécaniques.

Ces produits sont conçus en étroite collaboration entre Bureau d'Etude, Clients et Techniciens LPP.

Le savoir-faire de LPP:

  • Matériels de Chantier
  • Accessoires de Grue
  • Plateformes de Travail
  • Coffrages
