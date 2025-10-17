ConnexionS'abonner
Fermer
LUMION 3D FRANCE - Batiweb

LUMION 3D FRANCE

Twins Bureaux 2 – Entrée A2 885 Avenue du Dr Julien Lefebvre
06270 Villeneuve-Loubet
France
Site web de la marque

LUMION : Logiciel de visualisation 3D temps réel & rendus 3d photo-réalistes.

Ce logiciel de visualisation Temps Réel et rendus 3D photo-réalistes vous permet de créer vos perspectives, vos images de dépôt de permis ou de communication, et préparer vos concours simplement et rapidement avec LUMION.

Il est ainsi au cœur des différentes phases d’un projet d’architecture ou d’aménagement paysager. LUMION est compatible avec la plupart des logiciels de modélisation 3D, par exemple SketchUp, ArchiCAD, Revit, Rhino, VectorWorks, Allplan, et bien d’autres…

Grâce au Live Sync, connectez votre maquette numérique et visualisez instantanément vos modifications de projets dans LUMION. Présentez vos projets à vos clients et collaborateurs sous différents formats : images, vidéos, panoramas 360, VR ou encore visites virtuelles. La navigation intuitive, la vitesse de calcul de rendu (en moyenne 10 secondes pour une image Full HD) et l’hyperréalisme des images font de LUMION la solution idéale pour vos projets.

Le savoir-faire de LUMION:

  • Temps moyen de rendu 10 secondes
  • Vues orthographiques
  • Animations de Phasage
  • Insertion graphique et paysagère
  • Technologie FSR
  • Import des maps
  • Eclairage volumétrique
  • Interface de la bibliothèque repensée
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.