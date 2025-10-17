LUMION 3D FRANCE - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « LUMION 3D FRANCE », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

LUMION : Logiciel de visualisation 3D temps réel & rendus 3d photo-réalistes.

Ce logiciel de visualisation Temps Réel et rendus 3D photo-réalistes vous permet de créer vos perspectives, vos images de dépôt de permis ou de communication, et préparer vos concours simplement et rapidement avec LUMION.

Il est ainsi au cœur des différentes phases d’un projet d’architecture ou d’aménagement paysager. LUMION est compatible avec la plupart des logiciels de modélisation 3D, par exemple SketchUp, ArchiCAD, Revit, Rhino, VectorWorks, Allplan, et bien d’autres…

Grâce au Live Sync, connectez votre maquette numérique et visualisez instantanément vos modifications de projets dans LUMION. Présentez vos projets à vos clients et collaborateurs sous différents formats : images, vidéos, panoramas 360, VR ou encore visites virtuelles. La navigation intuitive, la vitesse de calcul de rendu (en moyenne 10 secondes pour une image Full HD) et l’hyperréalisme des images font de LUMION la solution idéale pour vos projets.

Le savoir-faire de LUMION :