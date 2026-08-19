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Luxaflex est un spécialiste de l’habillage de fenêtres sur mesure. La marque propose des solutions conçues pour maîtriser la lumière naturelle, préserver l’intimité et améliorer le confort intérieur dans toutes les pièces de la maison.

La gamme Luxaflex comprend des stores enrouleurs, vénitiens, plissés, californiens, occultants, thermiques, jour et nuit, ainsi que des stores en bois et des modèles Duette®. Elle est complétée par des rideaux et des moustiquaires adaptés à différentes dimensions et formes de fenêtres.

Les stores électriques Luxaflex peuvent être associés au système PowerView® Automation afin de programmer leur ouverture et leur fermeture et de les intégrer à un équipement domotique. Ces solutions permettent de gérer plus facilement la luminosité, la température intérieure et la protection de l’habitat.

Présente dans le secteur de l’habillage de fenêtres depuis 1951, Luxaflex s’appuie en France sur un réseau de près de 150 revendeurs spécialisés. Ces professionnels assurent le conseil, la prise de mesures et l’installation des équipements sur mesure.

Luxaflex développe également des produits intégrant des matériaux sélectionnés pour leur durabilité, notamment du bois issu de sources responsables et des tissus fabriqués à partir de matières recyclées.