M-TEC MATHIS TECHNIK - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « M-TEC MATHIS TECHNIK », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Depuis 1978, la marque M-TEC est synonyme de solutions innovantes pour la fabrication, la logistique et le traitement de matériaux de construction prémélangés ainsi que de matériaux en vrac à grains fins. Partout dans le monde, dans près de 100 pays, m-tec a amélioré, accéléré et économisé les processus de construction.

M-TEC est une entreprise allemande de taille moyenne avec une filiale en République tchèque. De plus, des bureaux de vente, des représentants et des vendeurs se trouvent dans presque toutes les régions du monde. Tous nos produits phares sont conçus et fabriqués par M-TEC.

En raison de nos racines, nous avons une connaissance approfondie des prémélanges industriels et pouvons offrir à nos clients une gamme unique de conseils d'experts, d'équipements professionnels et de capacités d'ingénierie pour les solutions d'usine et les machines de traitement sur le chantier.

Notre technologie innovante convient également à tous les types de matériaux en vrac à grains fins et secs. D'ailleurs, l'innovation par M-TEC signifie la création réussie de plus de 100 brevets et modèles d'utilité.

En tant qu'entreprise respectable, M-TEC considère que les valeurs fondamentales partagées par la direction et les employés sont : l'engagement professionnel, le respect d'autrui, l'intégrité, la loyauté et la solidarité.

En outre, M-TEC a défini des principes d'action, tels que le respect de la loi, la protection de l'environnement et la santé et la sécurité des travailleurs, pour parvenir à une croissance responsable et durable.

Le savoir-faire de M-TEC :