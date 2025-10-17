MADEL AIR TECHNICAL DIFFUSION - Batiweb

ConnexionS'abonner
C/Pont de les Bruixes, P-5 Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles (Barcelona)
Espagne
Depuis 1965 MADEL conçoit et produit des éléments destinés à la diffusion, réglage et contrôle de l’air dans les installations de climatisation.

L’une des lignes d’intervention de Madel consiste à doter ses produits d’une valeur esthétique ajoutée, dans le but de convertir le diffuseur d’air en un élément de plus à considérer dans l’architecture intérieure.

Grâce à notre collaboration avec des studios de design, les diffuseurs MADEL intègrent des solutions novatrices, offrant ainsi au marché des produits nouveaux à l’esthétique originale.

MADEL collabore régulièrement avec des architectes, ingénieurs, décorateurs d’intérieur et installateurs, en vue d’une sélection optimale des diffuseurs d’air dans leurs projets de climatisation.

La gamme des produits MADEL se compose de divers diffuseurs,  régulateurs, systèmes de protection incendie, systèmes de contrôle par zones et poutres froides ;  adaptés à différents types d’installations dans les maisons individuelles, locaux commerciaux, bureaux, salles de spectacles, salles de sport, locaux industriels,.. La mise au point, la production et la commercialisation des produits se réalise sous le système de contrôle de qualité ISO 9001: 2008.

