MAF - Batiweb

La Mutuelle des architectes français est une société d’assurance à taille humaine créée en 1931 par un groupement d’architectes. Ses missions sont d’assurer les responsabilités professionnelles, d’accompagner et de défendre ses adhérents.

La MAF accompagne ses adhérents dans leurs missions et leurs obligations en leur apportant une sécurité juridique et financière d’autant plus importante que l’environnement technique, juridique et administratif rend leur métier de plus en plus complexe.

L’indépendance de la MAF est la meilleure garantie de la défense de leurs intérêts. Pour preuve, chaque année, 99 % d'entre eux lui renouvellent leur confiance, et elle attire de plus en plus de jeunes architectes.

La MAF joue la carte de la proximité avec ses adhérents en étant en phase avec leurs besoins et leurs attentes. Et parce qu'elle est une vigie précieuse pour les architectes et jamais personne ne les défendra mieux.

Le savoir-faire de la MAF :