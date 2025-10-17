MAGMA MACCHINE - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « MAGMA MACCHINE », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

MAGMA est une usine spécialisée dans la production de machines et installations pour le mélange et l’application de résines polyurèthaniques, époxy, phénolique, à la silicone, etc. A cette activité, on ajoute l’expérience directe de pulvérisation en lieu qui donne le know-how nécessaire à un projet conscient des exigences et des problèmes de l’employeur final.

En partant de l’analyses des nécessités du client, on étude y réalise des outillages personnalisés selon les exigences productives et d’emploi, faisant particulière attention aux dimensions, aux encombrements et maniabilité.

Afin d’assurer un correct fonctionnement du produit, au moment de la livraison on pourvoie à instruire le personnel directement impliqué avec l’emploi de l’outillage. On fournit l’assistance soit téléphonique que l’intervention directe chez le client ; en cas de manutention, la fourniture de pièces de rechange est faite avec modalités qui permettent de réduire au minimum les inconvénients du client dus à la fermée de la machine et des coûts annexés.

Grâce à l’outillage mobile d’un propre projet, MAGMA est à même d’exécuter directement toutes les applications de pulvérisation, coulée, injection soit des mousses rigides soit des bi-composants spéciaux (polyuree, élastomères, compacts). Une activité utile à tester les solutions techniques en lieu et puis les transférer dans les produits proposés.

L’expérience obtenue en chantier et la volonté continuelle d’innover permettent à MAGMA d’être un partenaire idéal soit pour tous ceux qui veulent commencer l’activité d’applicateur mais aussi pour ceux qui travaillent déjà dans ce domaine et qui ont la nécessité de trouver des réponses et des solutions pour toute sorte de problèmes.

Le savoir-faire de MAGMA :