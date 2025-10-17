MAGNI - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « MAGNI », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

La polyvalence est la clé du succès : la possibilité de changer rapidement d’accessoires fait de nos chariots le rêve de ceux qui ont besoin d’un engin multifonction unique.

Du secteur agricole à l’industrie minière, MAGNI a la solution idéale pour vos besoins.

Dynamisme, qualité et artisanat constituent les hélices ADN de MAGNI TELESCOPIC HANDLERS. Des produits aux normes de qualité et de sécurité bien au-dessus de la moyenne du marché, des gammes en expansion constante et une polyvalence extrême en matière de production. C’est le savoir-faire de MAGNI. L’attention apportée à la phase de recherche et développement est maximale, tout comme la sélection rigoureuse des matières premières ainsi que la spécificité et la précision de nos lignes de production, toutes strictement fabriquées en Italie.

Chez MAGNI, le dynamisme se traduit par le choix de partenaires productifs à zéro kilomètre et de personnel qualifié et spécialisé dans les différentes fonctions clés. Le dynamisme est également l’expression d’une recherche continue de nouveaux modèles et de solutions de pointe. L’ensemble de la filière de R&D est interne à l’entreprise, permettant ainsi des procédures accélérées pour l’ensemble de la chaîne de production.

Point de fusion entre industrie et artisanat, nos produits traversent le temps. MAGNI se distingue par un soin méticuleux dans la sélection des matières premières et par la recherche de la plus haute qualité tout au long de la chaîne de production. Un véritable chef-d’œuvre italien.

Le savoir-faire de MAGNI :