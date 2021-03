Le Groupe MAN AND MACHINE a été créé en 1984 en Allemagne et se spécialise dans la conception, le développement, l’intégration et la commercialisation de solutions logicielles dédiées aux marchés de l’Industrie manufacturière, de l’Architecture, de la Construction et du Génie Civil.

Ce sont aujourd’hui 1000 collaborateurs qui œuvrent chaque jour au développement de ces activités au travers de 60 implantations réparties dans le monde entier.

Véritable centre de compétences à valeur ajoutée, nous développons tout un ensemble d’outils et solutions répondant à vos besoins spécifiques de conception et de gestion des données.

Le Groupe MAN AND MACHINE est également l’éditeur de la solution Hypermill, commercialisée par notre filiale OpenMind. OpenMind propose un concept de produits complet comprenant des solutions de programmation automatisées, des processus et un usinage optimisés.

Le savoir-faire de MAN AND MACHINE :