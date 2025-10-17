MASTERPLAST INTERNATIONAL KFT - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « MASTERPLAST INTERNATIONAL KFT », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

MASTERPLAST KFT a commencé son activité à Székesfehérvár en 1997.

L'entreprise de 5 personnes fondée par Tibor Dávid et Balázs Ács est engagée dans le commerce de matériaux de construction, ses principaux produits étaient des feuilles de toiture, des filets en fibre de verre et des produits auxiliaires de construction.

Il est rapidement devenu populaire parmi les négociants en matériaux de construction grâce à sa petite entreprise, son approche commerciale centrée sur le client, ses produits fiables et ses services flexibles. Une croissance dynamique a commencé et après deux ans, elle a atteint une couverture nationale, tout en atteignant une taille de leader du marché dans ses principaux produits.

De nos jours, MASTERPLAST est la plus grande entreprise hongroise de matériaux de construction de la région d'Europe centrale. MASTERPLAST est un important partenaire fabricant-fournisseur pour les entreprises hongroises de négoce de matériaux de construction. Elle occupe une position dominante sur le marché des composants pour l'isolation thermique des façades, l'isolation des toitures hautes et les systèmes de cloisons sèches. Poursuivant ses valeurs et ses traditions de plus de 20 ans, MASTERPLAST aide ses partenaires à opérer avec plus de succès à long terme, en garantissant une qualité constante dans toute la gamme de produits et l'ensemble de services.

Notre philosophie d'entreprise est une unité harmonieuse d'amélioration continue, une approche centrée sur le client et des partenariats soigneusement entretenus.

Poursuivant ses valeurs et ses traditions de plus de 20 ans, MASTERPLAST aide ses partenaires à opérer avec plus de succès à long terme, en garantissant une qualité constante dans toute la gamme de produits et l'ensemble de services.

Nous proposons 2000 produits dans 5 catégories de produits et 25 groupes de produits. Notre offre se caractérise par un bon rapport qualité/prix, une qualité constante et des ventes faciles. Nos produits de marque sont bien connus sur le marché national des matériaux de construction et gagnent de plus en plus en popularité auprès des utilisateurs professionnels.

Le savoir-faire de MASTERPLAST :