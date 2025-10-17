ConnexionS'abonner
Fermer
MATADOR FRANCE - Batiweb

MATADOR FRANCE

300 Rue de Lille
59520 LILLE
France
Site web de la marque

MATADOR est une entreprise axée sur les services, fondée en 1895 et située à Helvoirt, aux Pays-Bas.

La société Matador se compose d'environ 9000 mètres carrés avec plus de 85 professionnels et plus de 100 ans d'expérience dans la technologie des métaux. Nous vous présentons fièrement notre gamme de brouettes Matador ® ; une gamme complète de brouettes, chariots et outils pour le BTP, l'agriculture et l'horticulture.

MATADOR est votre partenaire fiable pour le traitement non mécanique des tubes et tôles métalliques, des constructions en acier et des pièces métalliques.

Tous nos brouettes, équipements de construction, remorques à plate-forme, chariots de transport en acier et remorques à plate-forme sont fabriqués dans notre propre usine aux Pays-Bas.

Avec la personnalisation du métal (spéciaux Matador), MATADOR fournit une large gamme d'articles à la demande du client. Grâce à notre Full Service Concept (FSC), nous pouvons presque tout développer et produire en interne ; un avantage efficace et rentable.

MATADOR est un distributeur exclusif pour diverses entreprises du Japon, de Taiwan et d'Amérique. Des marques comme Prestar et Bishamon. Ces acteurs mondiaux produisent une gamme d'outils logistiques. Ce sont des grandes marques qui garantissent une qualité supérieure.

Le savoir-faire de MATADOR :

  • Brouettes
  • Diables
  • Serrures et sécurité
  • Construire des équipements logistiques
  • Camions à plate-forme / Conteneurs roulants
  • E-matador
  • Espace de travail
  • Matériel de levage
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.