MATADOR FRANCE - Batiweb

MATADOR est une entreprise axée sur les services, fondée en 1895 et située à Helvoirt, aux Pays-Bas.

La société Matador se compose d'environ 9000 mètres carrés avec plus de 85 professionnels et plus de 100 ans d'expérience dans la technologie des métaux. Nous vous présentons fièrement notre gamme de brouettes Matador ® ; une gamme complète de brouettes, chariots et outils pour le BTP, l'agriculture et l'horticulture.

MATADOR est votre partenaire fiable pour le traitement non mécanique des tubes et tôles métalliques, des constructions en acier et des pièces métalliques.

Tous nos brouettes, équipements de construction, remorques à plate-forme, chariots de transport en acier et remorques à plate-forme sont fabriqués dans notre propre usine aux Pays-Bas.

Avec la personnalisation du métal (spéciaux Matador), MATADOR fournit une large gamme d'articles à la demande du client. Grâce à notre Full Service Concept (FSC), nous pouvons presque tout développer et produire en interne ; un avantage efficace et rentable.

MATADOR est un distributeur exclusif pour diverses entreprises du Japon, de Taiwan et d'Amérique. Des marques comme Prestar et Bishamon. Ces acteurs mondiaux produisent une gamme d'outils logistiques. Ce sont des grandes marques qui garantissent une qualité supérieure.

