MAXIMA - Batiweb

Via E. Fermi, 16
31040 Gorgo al Monticano Treviso
Italie
Maxima est une société fondée en 1997 dans le Nord-Est de l’Italie. Nous avons commencé notre activité dans le secteur de la vente directe pour nous orienter, quelques années après, vers ce qui est aujourd’hui le « core business » de Maxima.

Production de machines pour le nettoyage écologique, systèmes de repassage et appareils électroménagers.

Notre première approche sur le marché s'est révélée fondamentale, nous habituer à écouter et à comprendre, avant la concurrence, les exigences réelles et intéressantes des consommateurs.

Nous sommes aujourd’hui le fournisseur d’importantes entreprises italiennes et étrangères et nous interprétons au mieux les avantages d’être une petite entreprise en forte évolution. Nous sommes plus flexibles, sur les nombres de quantités minimums et sur les exigences de personnalisation, car l’ensemble de notre système de production est structuré de manière à laisser une place importante à l’intervention. Nous sommes innovateurs, et le développement qui nous a distingué nous permet d’envisager l’avenir de manière extrêmement confiante.

Nous investissons beaucoup dans la recherche, avec un intérêt particulier pour la Green Economy.

Le savoir-faire de MAXIMA : 

  • Purificateur d'air
  • Microfibre
  • Machines pour le nettoyage
  • Machines à repasser
  • Accessoires
