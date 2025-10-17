MC BATH MOLDCOM COMPOSITES - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « MC BATH MOLDCOM COMPOSITES », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Nous promouvons des temps nouveaux pour le bain. Nous sommes nés avec la vision de perfectionner les solutions existantes et de démarrer une nouvelle ère pour le bain. Et c'est pourquoi nous sommes pionniers dans l'offre de solutions révolutionnaires.

Notre fondateur a voulu créer des matériaux plus durables dans le temps. Offrir de nouvelles alternatives qui améliorent la qualité de vie dans la salle de bain, améliorent le bien être des utilisateurs et facilitent le travail des professionnels du secteur. Fondées sur l'excellence des processus technologiques.

En 2006, nous avons lancé une nouvelle technologie pour des receveurs de douches innovants extraplats basée sur une composition qui utilise le polyester à partir de charges minérales liées à des résines de polyester recyclées dans sa masse, le tout recouvert d'une couche extérieure de gel coat. Un receveur de douche plus résistant, durable et léger. Personnalisable en couleur, en design et des dimensions adaptables et modifiables pour s'adapter au projet de salle de bain.

Notre marque appartient à Moldom Composites, une société dotée de hautes performances et dédiée à la production et la commercialisation d'équipement de bain de pointe.

Aujourd'hui, nous sommes présents dans 5500 points de vente et nos produits ont été installés dans les bains de 19 pays. Nos installations de plus de 20 000 m2 de surface sont dédiées à offrir de grandes solutions pour la dalle de bains avec des standards élevés de qualité et des directives respectueuses de l'environnement naturel et social.

En novembre 2020, Mcbath rejoint The Engineered Stone Group avec d'autres entreprises européennes de premier ordre pour former le groupe leader des produits pour le bain innovants fabriqués en résine et charge minérale. Nous sommes fermement convaincus que la meilleure façon de prédire l'avenir c'est de commencer à le construire.

Le savoir-faire de MC BATH MOLDCOM COMPOSITES :