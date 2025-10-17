MCS GLOBAL LTD - Batiweb

MCS : Logiciel de location d’équipement pour gérer votre activité

Vos besoins sont uniques, tout comme nos solutions. Quelle que soit la taille ou la complexité de votre organisation, nous sommes à l'écoute de vos besoins et nous veillons à ce que nos solutions rationalisent vos processus et vous facilitent la vie.

Vous pouvez personnaliser votre solution de location en utilisant les différentes options disponibles pour trouver la combinaison parfaite qui pourra répondre à vos besoins opérationnels uniques. Vous pouvez même continuer à utiliser les autres logiciels que vous connaissez déjà et que vous aimez ! Avec des possibilités d'intégration avec d’autres technologies comptables ou télématiques par exemple, vous pouvez créer vos propres processus en associant ces solutions dans un système de gestion complet, ce qui optimisera votre manière de travailler.

Choisir un logiciel de gestion de location d'équipement qui vous convient est vital pour le succès de votre entreprise. Vous pouvez choisir MCS en toute confiance car nous travaillons en partenariat avec nos clients pour nous assurer que leurs objectifs soient atteints. En choisissant MCS, vous rejoindrez les nombreux clients satisfaits qui travaillent plus efficacement en utilisant MCS-rm.

Quand vous aurez une question, les membres compétents et aimables de notre équipe du service client seront disponibles pour vous aider. Vous aurez accès à notre portail client en ligne accessible 24h/24 7 jours/7 ou vous pourrez ouvrir des incidents de support et consulter les guides pratiques de notre base de connaissance. Notre investissement dans nos employés, nos systèmes et nos logiciels nous ont permis d’être récompensé dans de nombreuses compétitions de l’industrie informatique et nous pouvons vous offrir des prestations de qualité et d’excellentes connaissances techniques.

Vous pouvez être assuré que MCS sera toujours à l’avant-garde des avancées technologiques pour vous donner un avantage par rapport à vos concurrents et un bon retour sur investissement. Soutenu par presque 40 ans d’expérience de la location, nos employés sont passionnés et leur seul but est la fourniture de solutions fiables qui pourront encourager la croissance de votre entreprise.

Le savoir-faire de MCS :