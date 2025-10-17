MES – MACHINES EQUIPEMENTS SERVICE - Batiweb

ConnexionS'abonner
MES – MACHINES EQUIPEMENTS SERVICE

14 Rue des Couturières
67240 BISCHWILLER
France
Site web de la marque

Nicolas RENNER, présent sur le marché français depuis 2001, commercialise des produits des leaders mondiaux de fabrication de machines pour la menuiserie.

Les entreprises Allemandes et Autrichienne sont représentées en France par la Société M.E.S. SARL implantée à Bischwiller en Alsace. Dirigée par Nicolas Renner, son équipe commerciale et technique, la société M.E.S a pour but de conseiller et proposer une gamme de machines et matériels destinés aux projets dans le domaine de la menuiserie PVC, bois, aluminium et mixte, allant de la production artisanale à la production industrielle.

Il est non seulement important de fabriquer de bonnes machines, des lignes de production et de dire « nous livrons des ateliers clefs en main », mais également savoir suivre le client en services après-ventes, pièces détachées, conseils, etc…

Uniquement motivé par des relations saines et durables avec ses clients, la société M.E.S., vous apportera avec les partenaires URBAN, SCHIRMER et HOVA, des produits fiables, innovants et assurera en permanence un suivi technique concernant les pièces détachées et le service après-vente.

Le savoir-faire de M.E.S :

  • Débit
  • Usinages
  • Centres de débit et d’usinages
  • Soudage
  • Ebavurage
  • Ferrages
  • Manutentions
