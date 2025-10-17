METALSKIN - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « METALSKIN », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Grâce à la variété infinie de designs et de couleurs de la nouvelle gamme de produits de METALSKIN dans les façades, les clôtures, les brise-soleils, les constructions spéciales, les projets personnalisés, tout est laissé à votre imagination et… dans les produits de METALSKIN !

METALSKIN est fondée en 2020 après les efforts fructueux de la société mère, pour créer une ligne indépendante qui traitera exclusivement des questions d'applications principalement architecturales. METALSKIN est le nouveau membre du groupe Aluminco et promet de répondre à de nombreuses questions architecturales

Les efforts ont commencé en 2019 sur la base de la demande du marché pour une variété architecturale de façades de bâtiments. Les produits en aluminium XPAND seront bientôt recherchés et une référence pour METALSKIN.

Les produits XPAND, en tant que produit phare, sont encadrés par une nouvelle gamme de produits tels que perforé, ondulé et Hexcel, donnant à METALSKIN la physionomie qu'il a aujourd'hui et de nombreux projets de référence à travers le monde.

METALSKIN est la seule entreprise grecque qui s'occupe exclusivement de systèmes de façade en aluminium. Suite à l'extraversion de la maison mère, elle tente de s'imposer sur les marchés mondiaux et de faire connaître le style grec dans tous les coins de la planète.

Le savoir-faire de METALSKIN :